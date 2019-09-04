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Бросившего урну в полицейских провокатора Коваленко приговорили к 3,5 годам тюрьмы

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Бросившего урну в полицейских провокатора Коваленко приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Москва, 4 сентября. Мещанский суд Москвы приговорил участника несанкционированного митинга в Москве 27 июля Евгения Коваленко к 3,5 годам колонии за насилие в отношении представителя власти.

«Признать Коваленко виновным в совершении двух эпизодов применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья, назначить ему наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит слова судьи Олеси Менделеевой РИА Новости.

Прокуратура ранее запрашивала для Коваленко наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии общего режима. Следствия установило, что Коваленко принимал участие в двух эпизодах насилия в отношении полицейских, которые обеспечивали безопасность на незаконном митинге 27 июля. Сначала он попытался воспрепятствовать задержанию другого участника несанкционированного митинга, потянув и толкнув полицейского. Затем Коваленко бросил в сотрудников полиции мусорный бак.

Незаконные митинги прошли в Москве в июле и августе текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

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