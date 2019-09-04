Приставы в Сочи выселили на улицу прикованного к кровати онкобольного

Сочи, 4 сентября. Суд постановил выселить на улицу онкобольного мужчину и его супругу из маневренного фонда в Сочи. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак назвал ситуацию чудовищной.

По информации СМИ, мужчина и его супруга получили жилье в маневренном фонде пансионата «Нептун» после того, как их участок изъяли для подготовки к Олимпиаде-2014. На данный момент пансионат продается, а спецфонд закрывается. Суд постановил выселить на улицу прикованного к кровати онкобольного. У выселенного приставами мужчины и его супруги нет другого жилья и средств для аренды.

«Более чудовищной ситуации я себе представить не могу, — приводит слова краснодарского омбудсмена РИА Новости. — Во-первых, чудовищный иск администрации, которая потребовала выселить онкобольного человека через суд из маневренного фонда, заведомо зная, что человек не имеет собственного жилья… Второй вопрос: чем руководствовался судья, который вынес это решение?».

Мышак отметил, что не видит этому поступку оправдания ни с точки зрения закона, ни с точки зрения совести. Уполномоченный по правам человека заявил, что мужчине срочно нужно дать крышу над головой, а затем разобраться в этом «очень нехорошем деле».

Он отметил, что отправит соответствующие запросы в администрацию, прокурору Краснодарского края, а также уполномоченному по правам человека в России.

«Власть и суд так поступать не должны», — констатировал омбудсмен.

По его мнению, эта история должна получить получить самую острую оценку, а ее виновники — ответить за свои действия.