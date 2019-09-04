Центр медиаискусств открыли в Петербурге. ФАН-ТВ

Центр медиаискусств — это новое подразделение образовательной площадки «Академия талантов». Сегодня центр посетил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Телевизионные камеры, профессиональный свет, микшерный пульт, есть и специальное оборудование для захвата движений — здесь школьники осваивают законы монтажа, режиссуры и драматургии. В студии визуальных искусств ребята учатся создавать художественные фильмы и анимации. Истории и задумки обретают реальное воплощение.

«Постараемся объединить возможности техники с какими-то художественными особенностями для того, чтоб сделать наши фильмы техничными, интересными и более современными. Надо сказать, что такой студии, наверное, нигде в России нет, в дополнительном образовании — это первый опыт создания такого павильона», — подчеркнул педагог центра медиаисскуств Олег Бурдиков.

В центре школьники погружаются в дополненную реальность и создают ее сами. Это архитектурное бюро — место, где учат создавать видео шоу, которые можно транслировать в помещениях и на улице. Такие шоу сегодня популярны во многих городах, их показывают на жилых домах и административных зданиях. Сегодня впервые с новыми для себя технологиями знакомятся девятиклассники из гимназии №171.

«Раньше я слышала о 3D моделировании, но не пробовала, а сейчас немного повозилась в программе и поняла, что это довольно интересно», — признается ученица гимназии № 171 Виктория Хмелева.

Будущих воспитанников ждет 19 направлений. Здесь детей будут учить журналистике и графическому дизайну, фотоискусству, ремеслу оператора и монтажера, основам электронной музыки и диджеингу. Педагоги — практики, специалисты в своих отраслях, их приглашали из разных регионов страны. Сегодня в новом центре побывал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Самое главное сейчас, чтобы детей приучить к хорошему развитию, чтобы они, действительно, у нас были талантливыми, ну мы идем таким путем — для всех детей создаем равные возможности», — отметил градоначальник.

Начинающие корреспонденты — воспитанники студии радиожурналистики подготовили для врио губернатора свои вопросы. Спросили о том, кем Александр Беглов мечтал стать в детстве, и о том, какое самое любимое место у него в Санкт-Петербурге.

«У меня все любимые места в Санкт-Петербурге, но самое любимое — это Стрелка Васильевского острова. Я, когда устаю, прихожу туда, спускаюсь к Ниве, и минут 10 стою», — поделился Александр Беглов.

Программы обучения центра рассчитаны на три года. Всего здесь смогут заниматься до 20 тысяч детей ежегодно.