МИД РФ пообещал пресекать попытки информационного вмешательства извне в дела страны

Москва, 4 сентября. Министерство иностранных дел России взяло на контроль попытки информационного вмешательства из-за рубежа в ситуацию вокруг протестов в Москве. Об этом сообщил и.о. заместителя директора Департамента информации и печати министерства Илья Тимохов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Тимохов, выступая на заседании рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сообщил, что в распоряжении дипведомства имеется «целый массив фактов», который касается вмешательства Запада во внутренние дела России.

Дипломат отметил, что ряд иностранных государств оказывают «информационное спонсорство» вмешательству. По его словам, западные страны осуществляли «информационное спонсорство» через избирательный анализ событий, однобокую подачу материала, а также через прямые и косвенные призывы к участию в незаконных акциях.

«Случаи откровенного вмешательства взяты нами на контроль, и принимаются меры. Продолжим фиксировать и стараться пресекать все попытки внешних сил влиять на нашу внутриполитическую ситуацию», — пообещал представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, в конце июля — начале августа в российской столице прошли незаконные акции, а также несколько согласованных митингов (в том числе в форме концерта) под предлогом протестов против отказа в регистрации части кандидатов на выборах в МГД. Подчеркнем, что нескольким кандидатам было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей, в их документах, в частности, фигурировали автографы давно умерших москвичей.

Политики и эксперты уверены, что выборы в МГД были лишь поводом для раскачивания ситуации в России. Наблюдатели отмечают скоординированный характер незаконных митингов в Москве, которые с высокой долей вероятности инициированы и проплачены западными странами.

Недавно была создана комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела России. Участникам комиссии позволят установить истину журналистские расследования, в том числе эксклюзивные материалы Федерального агентства новостей.