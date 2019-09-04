В Госдуме прокомментировали прорыв в военно-техническом сотрудничестве России и Индии

Военно-техническое взаимодействие России и Индии можно назвать хорошим сигналом для обоих государств, считает первый зампред комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

Как сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, Индия заказала у России вооружения и военную технику на 14,5 миллиарда долларов.

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на 14,5 миллиарда долларов, — констатировал Шугаев. — Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв».

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству отметил, что в 2018 году, несмотря на то, что Нью-Дели находился под давлением со стороны Вашингтона, были заключены соглашения на поставку Индии систем С-400, а также фрегатов проекта 11356.

Депутат Александр Шерин прокомментировал новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве. По его словам, Индия хороший партнер в этом вопросе.

«Тот факт, что с нами сотрудничает Индия, означает, что на ее территории нет американских оккупационных войск. Индия не является членом НАТО. Поэтому военно-техническое взаимодействие России с Индией является очень хорошим сигналом, т. к. она имеет численность населения около 1 млрд людей, является ядерной державой и обладает большим финансовым потенциалом», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, депутат рассказал, почему российское вооружение пользуется огромным спросом по всему миру.

«Главные превосходства нашего вооружения это уникальность, передовые технологии и соотношение цены и качества. РФ поставляет высокотехнологичное вооружение на рынок, дает ему конкурентоспособную цену, которая гораздо ниже цены у США. Также Россия берет на себя выполнение программы жизненного цикла. Помимо поставляемого нами вооружения, Россия также предоставляет специалистов, которые обучают. Конечно же, мы берем на себя обязательства по бесперебойному техническому обслуживанию, т.е. по капитальному и гарантийному ремонту, а также по утилизации по истечении срока годности», – сказал парламентарий.

Самым главным условием в торговой политике РФ по продаже оружия является тот факт, что нужно избегать предоставления дешевых кредитов для стран-покупателей, подчеркивает Шерин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов.