Послы ЕС согласовали продление санкций против РФ на полгода

Брюссель, 4 сентября. Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) согласовал продление антироссийских индивидуальных санкций по Украине на полгода, срок действия санкций истекал 15 сентября.

«Послы сегодня согласовали продление на следующие шесть месяцев индивидуальных мер против физических лиц и компаний», — сообщил источник ТАСС в Совете ЕС.

Отношения Москвы и ЕС ухудшились в 2014 году. Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за возвращения Крыма в состав РФ. Полуостров вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории Крыма референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Президент РФ ввел ответные ограничительные меры в отношении стран Запада 6 августа 2014 года. Запрет действует на продовольствие из США, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Евросоюза и других государств. Запрещено ввозить морепродукты, рыбу, мясо, колбасы, молочную продукцию, фрукты, овощи. В июне 2019 года президент РФ продлил действие продовольственного эмбарго до декабря 2020 года.