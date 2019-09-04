Единый день голосования 8 сентября 2019 года в инфографике ФАН

Избирательная система Российской Федерации полностью готова к проведению единого дня голосования, который пройдет в нашей стране 8 сентября 2019 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По словам главы Центризбиркома, избирательная система готова по всем параметрам.

«Проверены и система безопасности, и оснащенность участков», — заявила Памфилова журналистам.

Глава ЦИК также отметила, что все бюллетени уже напечатаны, списки избирателей проверены, в том числе завершен сбор заявлений граждан для голосования по месту фактического проживания в рамках системы «Мобильный избиратель». Кроме того, фактически завершено формирование списка наблюдателей, отметила она.

8 сентября 2019 года в единый день голосования в 85 регионах Российской Федерации пройдут более пяти тысяч выборов различного уровня. В том числе состоятся довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, выборы глав 19 субъектов федерации (16 прямых и три через голосование в местных парламентах), а также выборы депутатов законодательных органов в 13 субъектах РФ, в том числе выборы в Мосгордуму.

Выборы глав регионов состоятся в Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Ставропольской и Челябинской областях, в Санкт-Петербурге, в Забайкальском крае, в Башкирии и Калмыкии, а также в Республике Алтай.

Подробная информация, где и какие выборы состоятся в РФ в единый день голосования 8 сентября 2019 года, представлена в инфографике Федерального агентства новостей.