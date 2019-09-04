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Россия и США обсудили вопрос предотвращения инцидентов в Сирии

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Россия и США обсудили вопрос предотвращения инцидентов в Сирии

Москва, 4 сентября. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду провел телефонные переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом. Об этом в среду сообщает министерство обороны РФ.

Стороны обсудили вопрос предотвращения инцидентов в Сирии при проведении контртеррористических операций.

Вопрос о предотвращении инцидентов в Сирии обсуждается уже не первый год. В сентябре 2016 года американский патрульный самолет приблизился к российской базе «Хмеймим» в Сирии, а в декабре 2017 года F-22 ВВС США едва не столкнулся с российским Су-35 в небе над САР.

Отметим, что Вооруженные силы РФ находятся в Сирии по просьбе официального Дамаска. Военное же присутствие США и возглавляемой ими коалиции не имеет оправдания. Деятельность американцев в арабской республике не санкционирована ни ООН, ни правительством Сирии.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.

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