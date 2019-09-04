Емельяненко пообещал показать Кокляеву спорт для настоящих мужчин

Москва, 4 сентября. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведет бой с тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Емельяненко опубликовал в своем Instagram видеозапись, на кадрах которой спортсмен подписывает контракт на бой с Кокляевым. После этого Емельяненко встает, поворачивается спиной и рвет на себе рубашку движением плеч. При этом боец обещает сделать «то же самое» с Кокляевым.

«Вот то же самое я с ним сделаю на ринге», — пояснил Емельяненко.

Позднее спортсмен подтвердил журналистам проведение предстоящего боя с Кокляевым, а также прокомментировал сцену с разорванной рубашкой.

«Это повод поехать обновить мне гардеробчик!» — иронично отметил Емельяненко.

Спортсмен выразил уверенность, что Кокляев не продержится долго на ринге, так как он является тяжелоатлетом, а не бойцом смешанных единоборств. Кроме того, профессиональный боец ММА посоветовал Кокляеву как можно скорее приступить к тренировкам для подготовки к предстоящему бою, передает «Пятый канал».

«Я докажу всем качкам, культуристам и любителям штанги, что они сильные только там, где есть штанга. А на ринге их умение таскать большие веса абсолютно не пригодится», — подчеркнул Емельяненко.

В настоящее время организаторы боя согласовывают правила будущего поединка, а также место и дату его проведения. При этом Емельяненко уверен, что бой завершится его победой в первом раунде. Кроме того, боец пообещал бить своего соперника «очень жестко», передает телеканал «360».

«Я выйду бить Кокляева — и бить очень жестко. Он поймет, что это — не штанги таскать в спортзале и красоваться перед зеркалом. Он поймет, что это спорт настоящих мужчин», — подчеркнул Емельяненко.

Ранее Кокляев опубликовал видеозапись, в которой анонсировал проведение боя с Емельяненко. При этом на видеозаписи пауэрлифтер демонстративно сломал ручку со словами: «Саня, я иду!».

Напомним, в марте 2019 года Кокляев опубликовал в Сети видеозапись, в которой раскритиковал конфликт бойцов MMA Александра Емельяненко и Сергея Харитонова, отметив, что спортсмены развеяли миф о «тупых качках».

Позднее Емельяненко записал ответное обращение, в котором призвал своего оппонента быть осторожнее в своих высказываниях, пообещав прийти к нему на тренировку. Так между спортсменами завязался «виртуальный» конфликт, который закончится реальным поединком на ринге.