Герой России Липовой призвал болгарских «братушек» извиниться за свои сомнения

Москва, 4 сентября. Заявление МИД Болгарии о роли Советской армии в освобождении стран Восточной Европы искажает историческую правду, заявил Федеральному агентству новостей Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По мнению военного эксперта, МИД Болгарии должен принести официальные извинения за сомнения в освободительной миссии СССР в отношении Европы.

«Во вторую мировую войну Болгария выступила на стороне Гитлера, но была освобождена советскими войсками, – сказал Липовой. – Причем без особого сопротивления, ведь простые болгары всегда испытывали добрые и благодарные чувства к русским. И знаменитое болгарское «братушки, мы с вами навеки» в отношении русских людей было не раз произнесено и в XIX, и в XX веках. Достаточно посмотреть фотографии 1944 года, как встречают советских солдат. И после окончания войны Болгария, равно как и другие страны Восточного блока, были на довольствии у СССР. Так что все эти россказни про «репрессии и удушающее гражданское сознание», про замену Бухенвальда на ГУЛАГ и прочее мифы являются самым настоящим русофобским враньем и провокацией».

Председатель президиума «Офицеров России» напомнил, что Россия и до Второй мировой войны помогала Болгарии — в XIX веке русские солдаты освободили страну от власти Турции, под чьим влиянием Болгария находилась более 450 лет.

«Памятник русскому императору Александру II, стоящий в центре Софии, должен постоянно напоминать болгарам о роли России», – добавил Липовой.

Напомним, ранее в Болгарии призвали Россию отказаться от слова «освобождение» в трактовке исторических событий Второй мировой войны и усомнились в роли Советской армии в освобождении Европы от нацизма – так МИД Болгарии прокомментировал открытие выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма». Она должна открыться 9 сентября в Российском культурном центре Софии.