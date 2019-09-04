Уфимская дознавательница нарисовала, как ее насиловали коллеги

Уфа, 4 сентября. Изнасилованная уфимская дознавательница в Кировском районном суде нарисовала схему, как ее насиловали коллеги.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Дознавательницу попросили рассказать о событиях ночи, когда произошло преступление. Во время ответа потерпевшая по громкому делу изменила свои показания.

Ранее дознавательница констатировала, что ее изнасиловали во временном промежутке с семи часов вечера до пяти утра. Позже она изменила время — с семи часов вечера до часа ночи. На последнем заседании суда она сообщила, что преступление было совершено за час. Адвокаты требуют от девушки точные промежутки времени, чтобы понять, есть ли у их подзащитных алиби.

В своем изнасиловании девушка обвиняет трех коллег — начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павела Яромчука, а также начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева.

По словам пострадавшей, они изнасиловали ее в помещении площадью в два квадратных метра. Адвокаты подсудимых заинтересовались, как в таком маленьком помещении смогли поместиться четыре человека. Бывшая дознавательница нарисовала схему своего изнасилования, передает «ФедералПресс».

Напомним, трех высокопоставленных сотрудников уфимской полиции задержали 31 октября прошлого года. Дознавательница заявила, что коллеги ее напоили, а затем изнасиловали. Фигурантов дела и пострадавшую уволили из правоохранительных органов за распитие алкоголя на рабочем месте.

Ранее суд продлил Матвееву, Яромчуку и Галиеву домашний арест до 2 января 2020 года, передает «Ридус».