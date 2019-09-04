Эксперты рассказали, куда движется смертельный ураган «Дориан»

Вашингтон, 4 сентября. Разрушительный ураган «Дориан», бушующий у Восточного побережья США, унес жизни семи человек.

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Каролина. Экстренные службы проводят эвакуацию населения в штатах Флорида и Джорджия.

Ураган затопил часть Багамских островов, поэтому американские и норвежские метеорологи сравнивают «Дориан» с печально известным ураганом «Катрина», который произошел в 2005 году.

По словам сотрудницы Национальной службы погоды Дженнифер МакНатт, ураган движения со скоростью 1,6 километра в час. Вечером 4 сентября он повернет на север.

А утром в четверг «Дориан» будет бушевать у побережья Джорджии и Южной Каролины. Предполагается, что он дальше пойдет к побережью Северной Каролины, передает «360».

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о мощном урагане. Он попросил граждан США не ходить на пляжи.