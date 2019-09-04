Списки погибших блокадников вывесили в центре Петербурга. ФАН-ТВ

В Петербурге подготовились ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда, который будут отмечать 8 сентября. На улице Чайковского. 2, на стене дома вывесили списки с именами его жильцов, погибших в нем во время блокады. Всего 319 имен в алфавитном порядке. В здании умирали целые семьи.

В трагически памятную дату инициативная группа «Комитет 8 сентября» призывает всех петербуржцев почтить память погибших поименно. Организаторы акции призывают горожан прочитать списки во дворах жилых домов, школ, и на городских площадях.