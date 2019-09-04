Глава Сахалина заявил о несправедливых ценах на топливо для жителей региона

Москва, 4 сентября. Сахалинская область является поставщиком природных ресурсов, однако цены на бензин в регионе гораздо выше, чем в соседнем Приморье и даже в Москве. Об этом в среду заявил временно исполняющий обязанности главы Сахалина Валерий Лимаренко.

«Острова поставляют нефть, газ, уголь, но не получают от этого преимуществ. Цены на бензин у нас выше, чем в Москве. Предложил предусмотреть меры поддержки в нацпрограмме, чтобы сахалинцы и курильчане могли приобретать топливо по нормальным ценам», — отметил он по итогам заседания Госсовета РФ.

Еще одной актуальной проблемой является обеспечение жильем. Люди по-прежнему живут в аварийных домах, хотя Нефтегорское землетрясение произошло еще 25 лет назад. Лимаренко подчеркнул, что пригласил на Сахалин федеральных чиновников, которые отвечают за программу расселения, чтобы они лично ознакомились с ситуацией. Президент РФ Владимир Путин поддержал данную инициативу.