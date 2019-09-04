Рассказ Симоньян о захвате школы в Беслане довел до слез Соловьева

Москва, 4 сентября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала о захвате школы в Беслане. Ведущий программы Владимир Соловьев, слушая рассказ журналистки, не смог сдержать слезы.

Симоньян в 2004 году работала корреспондентом и вела репортажи из Беслана. Она рассказала, что в захваченной школе на тот момент находились дети Таймураза Мамсурова, который в тот момент занимал должность спикера парламента Северной Осетии.

Судьба заложников решалась на переговорах бывшего главы Ингушетии Руслана Аушева с террористами. Ему удалось добиться освобождения матерей с младенцами, также он смог договориться, чтобы дети Мамсурова смогли покинуть школу.

«И Таймураз сказал: «Нет. Мои дети останутся в школе», — сообщила Симоньян.

По ее словам, дети чиновника получили ранения, но выжили.

«Я потом его спрашивала, Таймураз, а как ты вообще так мог? И он сказал: «А как, если бы я достал оттуда своих детей и оставил всех остальных, как бы я смотрел в глаза своему народу?». Вот такие там люди», — отметила журналистка.

Симоньян добавила, что для народа Южной Осетии бесчестие страшнее смерти, в том числе смерти своих детей. В этот момент Соловьев не смог сдержать слезы.

Напомним, террористы ворвались в школу во время линейки 1 сентября 2004 года. Боевики в течение трех дней удерживали в заминированном спортивном зале 1128 заложников. Жертвами террористического акта стали 333 человека.