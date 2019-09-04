Пародирующий Порошенко в Раде глава офиса Зеленского попал на видео

Киев, 4 сентября. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде. Богдан активно жестикулировал, взмахивал руками и не скрывал смеха.

На кадрах видно, как бывшего президента страны пригласили на трибуну для выступления. Стоящий позади Порошенко Богдан не смог сдержать эмоций и стал кривляться. Речь Порошенко глава офиса Зеленского сопровождал взмахами и киванием. В Сети предположили, что Богдан пытался пародировать депутата «Европейской солидарности».

Кроме того, на видео попала и реакция Зеленского на выступление Порошенко и кривляния Богдана. Глава государства едва сдерживал смех. Однако на другом видео Зеленский запечатлен уже скучающим. Президент Украины прикрывал глаза рукой, подпирал голову и закатывал глаза.

Накануне Рада приняла законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Решение поддержали 373 парламентария. Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Норма позволит привлекать депутатов к уголовной ответственности, сообщает RT.

Ранее Зеленский раскритиковал главу своего офиса Богдана. Президент Украины отметил, что Богдан является нетерпеливым человеком и «не может угомониться». По его словам, он постоянно вынужден останавливать руководителя своего офиса, когда тот что-то начинает делать.