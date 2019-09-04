Навальный и Соболь гуляли всю ночь после приговоров провокаторам на незаконных митингах

Москва, 4 сентября. Сторонники Алексея Навального и сам скандально известный блогер выразили свою поддержку фигурантам «московского дела» весьма странным образом — они отправились на вечеринку в честь открытия выставки тюремной татуировки. Снимки и видео с мероприятия появились в соцсетях.

Накануне в Москве прошли судебные заседания, по итогам которых фигуранты дела о массовых беспорядках в столице получили реальные сроки. Например, суд приговорил Даниила Беглеца к двум годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти, еще три года получил Иван Подкопаев, распыливший баллончик в лица силовиков.

Блогера Владислава Синицу, который призывал к расправе над детьми сотрудников Росгвардии и полиции, приговорили к пяти годам лишения свободы.

Отметим, что о подобном исходе граждан предупреждали и напоминали о наказании за беззаконие. Однако послушавшие Навального и его протеже участники акций все же решили принять участие в массовых беспорядках в надежде, что блогер и его сторонники заступятся за них или, как минимум, окажут юридическую поддержку.

Однако Навальный и его компания решили продемонстрировать, насколько безразлично им то, что люди оказались за решеткой по их вине, и решили вместо помощи сторонникам погулять на мероприятии в честь открытия выставки тюремной татуировки, организованной младшим братом Навального. Целый репортаж с места событий появился в Telegram-канале «Кремлевская прачка».

Судя по кадрам, супруги Навальные, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и другие пили и танцевали всю ночь. На вечеринке побывали весьма эпатажные личности, которые делали друг другу татуировки и фотографировались для социальных сетей.

Общественник Антон Красовский в своем Telegram-канале признался, что сперва принял видео с мероприятия за монтаж. Его удивило, как люди, из-за которых несколько человек получили тюремные сроки, могут веселиться и выставлять празднование напоказ.

Напомним, поводом для митингов в Москве стало законное решение столичного избиркома снять «оппозиционеров» с выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. В число тех, кому ответили отказом из-за фальсификаций, вошли протеже Навального Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений.

Они организовали «художественные мастерские» по рисовке подписей, а также использовали данные мертвых людей. Так, у юристки так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь нашли 14,67% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Недовольные решением решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» сознательно нарушают закон, организовывая на улицах российских городов незаконные митинги и призывая к беспорядкам. Несанкционированные мероприятия не раз сопровождались задержаниями, при этом правоохранительные органы действовали строго в рамках закона. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий.