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Галкин честно сказал, за что полюбил Пугачеву

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Галкин честно сказал, за что полюбил ПугачевуМосква, 4 сентября. Российский артист и телеведущий, а также муж Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал, за что полюбил супругу. 

Видео с откровенным ответом артиста на тревожащий многих вопрос появилось в фан-аккаунте исполнительницы и ее семьи в Instagram. Это архивный видеоролик, записанный в 2018 году, когда Галкин был гостем шоу рэпера Басты.

В интервью телеведущий рассказал, что живет с Пугачевой уже продолжительное время, с 2001 года (на тот момент — в течение 17 лет), и признался, что неприятные разговоры о том, что он якобы любит пожилых, ему доводилось слышать неоднократно.

Повод для таких слухов понятен, ведь между супругами разница в 27 лет.

Галкин к таким сплетням вокруг их пары привык, но он настаивает, что полюбил артистку безотчетно — не за возраст и не за статус, а за то, какой женщиной она является.

«Я же не пожилых люблю в сексуальном плане, я люблю одного человека. Я влюбился в нее. Мне было 25, ей было 52. У нас разница 27 лет», — сказал артист. 

Артист признается, что для него не имеет значения ни возраст супруги, ни разница в возрасте между ними. 

По словам телеведущего, паре хорошо вместе, в их отношениях царят гармония и любовь, «между ними было все прекрасное, что может быть между любящими друг друга людьми».

Именно поэтому, объясняет Галкин, у них появились дети, которые могли быть рождены только в здоровой любящей паре.

«Я люблю ее потому что она такая», — заключил артист.

Фанаты пары честное признание Галкина оценили высоко и оставили под постом множество восхищенных комментариев.

«Супер». 

«Настоящий Мужчина! Я люблю её за то, что она Алла! И все!!!!! Браво!!!».

«Максим, ты супер».

«Максим — образец настоящего, сильного, умного и порядочного мужчины и человека. Счастья и всех благ вашей замечательной семье».

«Счастья Вам!».

Пара исполнительницы и телеведущего живет в браке с 2011 года, в 2017 году Галкин и Пугачева обвенчались. У них есть двое детей, рожденных суррогатной матерью: дочь Елизавета и сын Гарри.

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Источник: Instagram.com/allapugachevaandherfamily
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