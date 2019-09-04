Ургант рассказал, почему бабушка «послала» его в свой день рождения

Москва, 4 сентября. Телеведущий Иван Ургант рассказал о казусе, который случился в день рождения его бабушки, актрисы Нины Ургант. Артистка «послала» внука подальше в свое 90-летие.

Юморист отметил, что пришел поздравить актрису с юбилеем. У родственников состоялся забавный разговор.

«Я, главное, говорю: «Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения. А она: «Ванечка, иди в жопу!» — написал Ургант в Instagram, опубликовав фотографию артистки.

В комментариях к публикации артисты рассыпались в поздравлениях. Юморист Семен Слепаков пожелал Нине Ургант здоровья. Кроме того, в комментариях отметилась и Елизавета Боярская. Актриса назвала Нину Ургант уникальной и великолепной и пожелала ей неугасаемой энергии.

Актриса дебютировала в кино в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров». Также Нина Ургант запомнилась зрителям ролями в фильмах «Вступление», «Я родом из детства», «Вы мне писали» и других. Кроме того, актриса много лет проработала на александринской сцене в Петербурге. Среди ее ролей — Беатриче в шекспировской комедии «Много шуму из ничего», Ксантиппа из «Бесед с Сократом», Ника в спектакле «Из записок Лопатина» и другие яркие образы.

Ранее Иван Ургант поделился с подписчиками в Instagram фотографиями трех своих дочерей. На фото запечатлены 19-летняя Эрика, дочь его жены Натальи Кикнадзе от первого брака, и две их дочери с Натальей — 11-летняя Нина и 4-летняя Валерия.