Минэнерго Украины заявило о готовности участвовать в переговорах по газу с ЕС и РФ

Москва, 4 сентября. Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель пообещал заместителю председателя Европейской комиссии (ЕК) Марошу Шефчовичу, что Киев в следующем месяце будет готов участвовать в трехсторонних переговорах по газу с ЕС и Москвой. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минэнерго.

«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», — сказал украинский министр в ходе телефонной беседы с Шефчовичем.

Во время телефонного разговора, который состоялся во вторник, стороны отметили, что сотрудничество в энергетической отрасли должно оставаться одним из приоритетов отношений Киева и Брюсселя, а интеграция Украины в энергетические европейские рынки поможет укреплению энергетической безопасности обеих сторон.

Кроме того, стороны обсудили процесс разделения «Нафтогаза Украины» и необходимость его быстрейшего окончания.

В среду руководитель министерства энергетики России Александр Новак, участвующий в работе Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) в столице Приморского края, сообщил, что на предстоящей неделе обсудит с коллегами из Киева и Еврокомиссии дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту голубого топлива.