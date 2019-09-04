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Экс-депутат Рады объяснил увольнение Кличко и Супрун

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Экс-депутат Рады объяснил увольнение Кличко и Супрун

Украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Также свой пост министра здравоохранения Украины освободит американка Ульяна Супрун. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. Эту новость прокомментировал Федеральному агентству новостей его бывший коллега Алексей Журавко.

«Приняли пакет кадровых вопросов, в том числе увольнение Кличко (с должности главы Киевской городской государственной администрации) и Супрун. Решение приняли единогласно. По Супрун решение окончательное. По Кличко решение кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения», — сообщил Гончаренко в соцсети.

Чуть позже депутат Рады добавил, что «Кабмин уволил Кличко с должности главы КМДА. Киевское самоуправление — все».

«Это было ожидаемо. И тут не надо быть прорицателем. Достаточно посмотреть и понять, что происходит в команде президента Владимира Зеленского. Кличко в нее совсем не вписывается. А вот бюджет у Киева и Киевской области очень хороший и лакомый для новых лиц украинской политики.

Мы все прекрасно осознаем, что Кличко успел обогатиться на киевских бизнесменах. Он не занимался городом, а тупо зарабатывал. Но когда приходит новая метла, приходится уступать насиженные места. С одной стороны, я рад, что Кличко сняли, но с другой — все зависит от Зеленского. Поставит ли он управлять киевским хозяйством нормального управленца или очередного нахлебника?» — прокомментировал Алексей Журавко новость об увольнении Виталия Кличко.

По мнению политика, пока что кадровые решения Зеленского говорят не в его пользу.

«Руководить регионами ставят непрофессионалов, которые не думают о будущем населения, не пытаются решить вопрос, как им пережить грядущие осень и зиму, хотя сегодня это самая насущная проблема, не считая, конечно, войны в Донбассе.

И вот вся эта молодежь из команды Зеленского — что она может сделать? Почему-то мне кажется, что все это горем закончится для страны. Остается лишь наблюдать за этим цирком со стороны», — добавил Журавко.

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