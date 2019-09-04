Экс-депутат Рады объяснил увольнение Кличко и Супрун

Украинский кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Также свой пост министра здравоохранения Украины освободит американка Ульяна Супрун. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook. Эту новость прокомментировал Федеральному агентству новостей его бывший коллега Алексей Журавко.

«Приняли пакет кадровых вопросов, в том числе увольнение Кличко (с должности главы Киевской городской государственной администрации) и Супрун. Решение приняли единогласно. По Супрун решение окончательное. По Кличко решение кабмина теперь поступит президенту для окончательного решения», — сообщил Гончаренко в соцсети.

Чуть позже депутат Рады добавил, что «Кабмин уволил Кличко с должности главы КМДА. Киевское самоуправление — все».

«Это было ожидаемо. И тут не надо быть прорицателем. Достаточно посмотреть и понять, что происходит в команде президента Владимира Зеленского. Кличко в нее совсем не вписывается. А вот бюджет у Киева и Киевской области очень хороший и лакомый для новых лиц украинской политики. Мы все прекрасно осознаем, что Кличко успел обогатиться на киевских бизнесменах. Он не занимался городом, а тупо зарабатывал. Но когда приходит новая метла, приходится уступать насиженные места. С одной стороны, я рад, что Кличко сняли, но с другой — все зависит от Зеленского. Поставит ли он управлять киевским хозяйством нормального управленца или очередного нахлебника?» — прокомментировал Алексей Журавко новость об увольнении Виталия Кличко.

По мнению политика, пока что кадровые решения Зеленского говорят не в его пользу.