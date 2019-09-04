Автор книги «оппозиции» о митинге 1 мая в Петербурге выдавал себя за профессора ВШЭ

Санкт-Петербург, 4 сентября. Петербургский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) опроверг профессорство Владимира Костюшева, который написал книгу о митинге «оппозиции», прошедшем 1 мая в Северной столице. Об этом говорится в официальном письме, поступившем в распоряжение Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что 4 сентября в Петербурге состоится презентация книги «В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге». Как было указано на сайте «Лениздата», социолог Владимир Костюшев является профессором департамента прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург».

«Однако с 2016 года Костюшев Владимир Владимирович не является работником НИУ ВШЭ», — говорится в официальном письме университета.

Напомним, 1 мая в Петербурге прошел согласованный властями митинг так называемой оппозиции, которая устроила погромы и испортила праздник жителям Северной столицы. Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и выяснило, что провокации были спланированы заранее: участников митинга призывали падать на землю возле полицейских и рекомендовали делать это на глазах журналистов.

В качестве поощрения за провокационные действия, по словам очевидцев, особо ярых участников митинга «наградили» алкоголем и наркотиками. Как ранее отметил член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов, запрещенные вещества намеренно использовались организаторами шествия, желающими спровоцировать массовые беспорядки.

Ранее политолог Алексей Ломов заявил, что «оппозиция» специально выпустила свою книгу о первомайском митинге перед губернаторскими выборами, которые пройдут 8 сентября. Он также отметил, что провокации были призваны создать инфоповод, выгодный, организаторам митинга.