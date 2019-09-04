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МИД РФ призвал Запад прекратить искажать исторические факты

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МИД РФ призвал Запад прекратить искажать исторические фактыМосква, 4 сентября. Официальный представитель МИД России призвала страны Запада не искажать исторические факты.

Захарова напомнила, что 1 сентября в Польше состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По ее словам, данное событие превратилось в беспрецедентный эпизод переписывания истории, так как на него не была приглашена российская делегация. При этом польская сторона пригласила своих союзников по НАТО и ЕС, включая Германию.

Представитель МИД РФ призвала западных партнеров не искажать исторические факты, а также прекратить подрыв существующей международно-правовой системы и международного права. Она призвала деполитизировать вопросы исторического прошлого, которыми должны заниматься ученые и историки.

Захарова также напомнила, что в послевоенные годы Советскому Союзу удалось сохранить мир от глобальной катастрофы, а также помешать экспансии вождей либерального миропорядка.

«Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе», — отметила представитель МИД РФ.

При этом западные страны пытаются принизить заслуги СССР, так как это полностью перечеркивает миф о «либеральном миропорядке» и его «благах».

Напомним, 1 сентября в Польше отметили 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Основные мемориальные торжества прошли в Варшаве. В мероприятиях  должен был принять участие президент США Дональд Трамп, однако в последний момент глава Белого дома отменил поездку. Кроме того, на мероприятия не приехал глава Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск, а также президенты Армении и Белоруссии.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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