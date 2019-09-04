Супрун уволили с должности первого замминистра здравоохранения Украины

Киев, 4 сентября. Правительство Украины приняло решение уволить Ульяну Супрун с должности первого замминистра здравоохранения. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабмин Украины в среду провел заседание, на котором принял решение об увольнении Супрун. Гончарук подтвердил эту информацию.

«Супрун точно да, — констатировал украинский премьер. — По-моему, Линчевский также».

В августе Супрун обвинила министра внутренних дел Арсена Авакова в том, что его ведомство заблокировало процесс запуска в обращение медицинского каннабиса на Украине. Она констатировала, что Минздрав предложил изменения в некоторые положения, «чтобы медицинский каннабис стал доступным для пациентов», однако глава МВД выступил против этой инициативы.

В июле 2016 года действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко назначил Супрун заместителем министра здравоохранения Украины. Вскоре кабмин повысил ее до временно исполняющей обязанности главы Минздрава.

В феврале этого года окружной административный суд города Киева частично удовлетворил иск украинского депутата Игоря Мосийчука и принял решение о запрете исполнения Супрун полномочий министра здравоохранения Украины Супрун. Суд запретил ей «совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра». Суд мотивировал решение тем, что исполнять обязанности министра можно не дольше одного месяца, а в случае Супрун это длится уже более двух лет. Однако в этом же месяце суд восстановил ее в должности. На этом посту она проработала до 29 августа текущего года.