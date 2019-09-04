Минтранс РФ хочет отменить досмотр транзитных пассажиров

Москва, 4 сентября. Министерство транспорта России подготовило законодательные корректировки для отмены предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для пассажиров, следующих транзитом. Об этом рассказала глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

По ее словам, соответствующие изменения в настоящее время подготовлены ведомством и направлены на согласование в заинтересованные инстанции и организации. Она объяснила, что отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит удобное пребывание пассажиров на территории воздушной гавани, передает телеканал «360».

«Нет необходимости снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее, проходя досмотровые формальности», — сказала она журналистам в кулуарах ВЭФ.

Она отметила, что это также минимизирует риск опоздания пассажиров на другой рейс, обеспечит при стыковках небольшое время для пересадки пассажиров, пишет «ФедералПресс».

Генеральный директор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский поддержал такое предложение, назвав его правильным. По его словам, эта мера поможет сэкономить пассажирам время, аэропортам — деньги.

«Для авиакомпаний упразднение нормы обязательного предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолета и стыковки рейсов», — резюмировал он.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ-2019) проходит во Владивостоке 4-6 сентября.