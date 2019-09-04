Сирийские врачи объявили забастовку из-за террора боевиков «Ан-Нусры»* в Идлибе

Алеппо, 4 сентября. Боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (контролируется главарями запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1») обстреляли, схватили и увезли в неизвестном направлении мирного жителя, врача по специальности, когда он возвращался с работы в госпитале города Маарет-Мисрин.

Боевики из идлибских группировок продолжают терроризировать мирных жителей по всей зоне деэскалации. Врач-ортопед по имени Утман аль-Хасан был схвачен террористами «Ан-Нусры» на дороге, когда он ехал из Маарет-Мисрина к себе домой в город Ад-Дана на севере Идлиба. История похищенного боевиками врача стала известна благодаря одному из работников госпиталя в городе Баб аль-Хава, куда раненого хирурга привезла скорая. Сотрудник госпиталя рассказал о произошедшем изданию Aleppo Today. Получивший огнестрельное ранение и травмы врач успел рассказать коллеге, что его автомобиль обстреляли боевики на одном из КПП близ Ад-Дана. Машина перевернулась, Утман аль-Хасан получил травму головы.

Боевики забрали аль-Хасана прямо из операционной, и увезли в неизвестном направлении. В ответ персонал госпиталя в Баб аль-Хава объявил бессрочную забастовку — сирийские врачи возмущены тем, что их пострадавший коллега подвергся избиениям и словесным оскорблениям, а террористы с оружием вмешались в работу врачей. Медики заявили, что не вернутся к работе, пока ортопед будет отпущен на свободу, а те, кто несут ответственность за нападение, не понесут ответственность. Врачи потребовали также гарантий безопасности для всех медицинских работников в Идлибе.

«Госпиталь Баб аль-Хава объявляет о прекращении всех видов деятельности после физического и словесного нападения на хирурга-ортопеда Утмана аль-Хасана, а также нарушения неприкосновенности госпиталя и его медицинского персонала, устных оскорблений и угроз арестом. На основании вышеизложенного, забастовка не будет отменена до тех пор, пока он не будет отпущен, а те, кто несет ответственность за нападение — не понесут наказания», — объявил госпиталь на своей странице в Facebook.

Отметим, террористические акции в отношении мирных жителей Идлиба — не редкость. Боевики из различных группировок регулярно похищают жителей Идлиба (и еще чаще — соседнего Африна) с целью выкупа — для них это простой криминальный заработок без примеси политики.

На этом фоне выделяется деятельность безжалостных громил из «секретной полиции» «Тахрир аш-Шам», которая подчиняется непосредственно главарю группировки Абу Мухаммеду аль-Джулани. Эта организация неоднократно уличена в похищении медиаактивистов и политических противников контролируемого боевиками «правительства национального спасения» в Идлибе. Для того, чтобы сирийским блогерам попасть в поле внимания «секретной полиции», необязательно даже заявлять о поддержке правительственных сил или симпатиях к президенту Сирии Башару Асаду — достаточно, например, написать «лишнего» о поражениях боевиков в боях с САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.