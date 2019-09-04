Германия выразила желание помочь Судану восстановить экономику

Берлин, 4 сентября. Власти Германии планируют вернуть Судан в мировую экономику после разразившегося в стране политического кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который в среду посетил Хартум.

Это первый визит главы немецкой дипломатии в суданскую столицу с 2011 года. Главной темой переговоров стал вопрос оказания помощи правительству Судана со стороны Германии . Речь идет как о восстановлении разрушенной экономики, так и о помощи в достижении мира.

Маас встретился с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, а после дал совместную пресс-конференцию, на которой заявил, что Берлин намерен избавить африканскую республику от статуса изгоя. Этот вопрос ФРГ намерена обсудить с международным сообществом.

Хамдок в свою очередь отметил, что провел переговоры с администрацией президента США и попросил Штаты исключить Судан из списка стран, спонсирующих терроризм.

«Мы ожидаем большого прорыва, который приведет к исключению Судана из списка террористов. Это будет удачным стечением обстоятельств», — сказал глава правительства.

Отметим, что статус страны-спонсора терроризма не дает Хартуму возможности попросить финансовую помощь у Международного валютного фонда и Всемирного банка, а следовательно, лишает шанса на восстановление экономики.

По словам Хамдока, стране нужно около 8 млрд долларов в ближайшие два года на то, чтобы решить проблемы с экономикой, и еще 2 млрд долларов — на формирование резерва для укрепления местной валюты.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.