Берлин, 4 сентября. Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
Как говорится в сообщении, умер знаменитый немецкий фотограф Петер Линдберг, при этом причина смерти не называется. Линдберг получил широкую известность, работая в мире моды. Он снимал для журналов и рекламных компаний знаменитых моделей. По данным «АиФ», среди тех, с кем работал фотограф, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур, Наталья Водянова, а также другие.
It is with great sadness that we announce the passing of Peter Lindbergh on September 3rd 2019, at the age of 74. He is survived by his wife Petra, his first wife Astrid, his four sons Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph and seven grandchildren. He leaves a big void.
Как передает «МИР 24», Линдберг принимал участие в совместных проектах с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани.
Ранее известная российская супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram ролик, в котором она прогуливается по улице в одном нижнем белье. Из верхней одежды на девушке лишь черная лакированная куртка.
В комментариях звезда отметила, что это ее «уикенд-стиль» — без штанов и юбки. Подписчики модели тут же заявили, что американский актер Брэдли Купер, который некоторое время встречался с Шейк, после просмотра данного видео, вероятно, пожалел о расставании.
Напомним, что Ирина Шейк встречалась со звездой фильма «Снайпер» Брэдли Купером с 2015 по 2019 год. У пары родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер. Причиной расставания стал роман Купера с певицей Леди Гагой (его напарница по фильму «Звезда родилась»). Уверенность фанатов подкрепило то, что Леди Гага переехала в дом Купера в Нью-Йорке практически сразу после отъезда Шейк.
В июле СМИ сообщили о том, что супермодель вступила в отношения с актером Джастином Теру — бывшим супругом актрисы Дженнифер Энистон. Их видели вместе в ресторане, а после ужина пара обменялась телефонами.
Уроженка Челябинской области Ирина Шейк была лицом Intimissimi, Armani Exchange, La Perla и других известных брендов. Она также имеет киноопыт. Девушка появлялась в фильмах «Агент», «Геракл» и сериале «Внутри Эми Шумер».