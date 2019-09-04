Берлин, 4 сентября. Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Как говорится в сообщении, умер знаменитый немецкий фотограф Петер Линдберг, при этом причина смерти не называется. Линдберг получил широкую известность, работая в мире моды. Он снимал для журналов и рекламных компаний знаменитых моделей. По данным «АиФ», среди тех, с кем работал фотограф, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур, Наталья Водянова, а также другие.

Как передает «МИР 24», Линдберг принимал участие в совместных проектах с модельерами Карлом Лагерфельдом и Джорджо Армани.

Ранее известная российская супермодель Ирина Шейк выложила в Instagram ролик, в котором она прогуливается по улице в одном нижнем белье. Из верхней одежды на девушке лишь черная лакированная куртка.

В комментариях звезда отметила, что это ее «уикенд-стиль» — без штанов и юбки. Подписчики модели тут же заявили, что американский актер Брэдли Купер, который некоторое время встречался с Шейк, после просмотра данного видео, вероятно, пожалел о расставании.

Напомним, что Ирина Шейк встречалась со звездой фильма «Снайпер» Брэдли Купером с 2015 по 2019 год. У пары родилась дочь, которую назвали Лея де Сьен Шейк Купер. Причиной расставания стал роман Купера с певицей Леди Гагой (его напарница по фильму «Звезда родилась»). Уверенность фанатов подкрепило то, что Леди Гага переехала в дом Купера в Нью-Йорке практически сразу после отъезда Шейк.

В июле СМИ сообщили о том, что супермодель вступила в отношения с актером Джастином Теру — бывшим супругом актрисы Дженнифер Энистон. Их видели вместе в ресторане, а после ужина пара обменялась телефонами.

Уроженка Челябинской области Ирина Шейк была лицом Intimissimi, Armani Exchange, La Perla и других известных брендов. Она также имеет киноопыт. Девушка появлялась в фильмах «Агент», «Геракл» и сериале «Внутри Эми Шумер».