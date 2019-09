Очередной позор американской Фемиды: от адвокатов полтора года незаконно скрывали важные доказательства по делу Concord Management, которое тянется в США с «легкой руки» теперь уже бывшего специального прокурора американского Минюста Роберта Мюллера.

Несмотря на непрекращающиеся попытки адвокатской компании Reed Smith добиться передачи стороне защиты важных материалов следствия по делу российской компании Concord Management, государственные обвинители США в лице федерального прокурора Джесси Лью долгое время всячески этому препятствовали. Сторона обвинения активно ссылалась на якобы «секретный статус» этих материалов, что якобы не позволяло защите с ними ознакомиться.

Однако все доводы обвинения оказались очередной фальшивкой. Спустя 18 месяцев государственные обвинители неожиданно соизволили снять печать секретности с некоторых документов из дутого процесса над Concord Management и предоставить их защите.

Увы, гора снова родила мышь. Как оказалось, долгое и казавшееся глубокомысленным молчание прокуроров объяснялось отнюдь не наличием каких-либо тщательно охраняемых секретов. Дело было в другом: пособники теперь уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера могли похвастаться только полным отсутствием каких бы то ни было доказательств «вины» компании Concord в выдуманном «вмешательстве» в американские выборы.

Полное фиаско обвинения в частности доказывает данный фрагмент находящегося в открытом доступе 192-го документа по делу Concord Management от 30 августа 2019 года:

Разоблачающий фрагмент также обнародовал в своем Twitter редактор The Epoch Times Иван Пенчуков.

On the same day that @GenFlynn's attorneys accused prosecutors of hiding exculpatory evidence, the defense in another Mueller case—U.S. v. Concord—notified the court that the prosecutors recently produced evidence which should have been turned over more than a year ago. pic.twitter.com/6WqOHdj0au