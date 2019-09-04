Пособники спецпрокурора Мюллера незаконно скрывали от адвокатов доказательства по делу Concord

Очередной позор американской Фемиды: от адвокатов полтора года незаконно скрывали важные доказательства по делу Concord Management, которое тянется в США с «легкой руки» теперь уже бывшего специального прокурора американского Минюста Роберта Мюллера.

Несмотря на непрекращающиеся попытки адвокатской компании Reed Smith добиться передачи стороне защиты важных материалов следствия по делу российской компании Concord Management, государственные обвинители США в лице федерального прокурора Джесси Лью долгое время всячески этому препятствовали. Сторона обвинения активно ссылалась на якобы «секретный статус» этих материалов, что якобы не позволяло защите с ними ознакомиться.

Гора снова родила мышь

Однако все доводы обвинения оказались очередной фальшивкой. Спустя 18 месяцев государственные обвинители неожиданно соизволили снять печать секретности с некоторых документов из дутого процесса над Concord Management и предоставить их защите.

Увы, гора снова родила мышь. Как оказалось, долгое и казавшееся глубокомысленным молчание прокуроров объяснялось отнюдь не наличием каких-либо тщательно охраняемых секретов. Дело было в другом: пособники теперь уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера могли похвастаться только полным отсутствием каких бы то ни было доказательств «вины» компании Concord в выдуманном «вмешательстве» в американские выборы.

Полное фиаско обвинения в частности доказывает данный фрагмент находящегося в открытом доступе 192-го документа по делу Concord Management от 30 августа 2019 года:

«Пока правительство США рискует поранить руки похлопыванием себя по спине, оно не в состоянии сообщить суду, что сторона обвинения передала защите материалы следствия, включая электронные данные, предположительно, имеющие отношение к делу Concord Management, в предоставлении которых было отказано 18 месяцев назад, в феврале 2018-го. В ответ на вопрос защиты о причинах задержки правительство США отказалось предоставить какие-либо объяснения. Так что пока суд давил на адвокатов, чтобы использовать процесс для сокрытия от них неких «секретных данных», правительство США продолжало создавать новые «секретные материалы», которые должны были быть предоставлены стороне защиты еще год назад».

Разоблачающий фрагмент также обнародовал в своем Twitter редактор The Epoch Times Иван Пенчуков.

On the same day that @GenFlynn's attorneys accused prosecutors of hiding exculpatory evidence, the defense in another Mueller case—U.S. v. Concord—notified the court that the prosecutors recently produced evidence which should have been turned over more than a year ago. pic.twitter.com/6WqOHdj0au — Ivan Pentchoukov (@IvanPentchoukov) September 3, 2019

Иными словами, следственные органы США и бывшие подчиненные Роберта Мюллера явно сознательно затягивали процесс над Concord Management, поскольку у них не было никаких доказательств вины российской компании. Материалы, наконец, после всех проволочек переданные стороне защиты, наверняка отсутствовали на момент предъявления обвинений по делу компании Concord в феврале 2018 года.

Пособники Мюллера попали в собственный капкан

Таким образом, налицо юридическая провокация со стороны комитета Мюллера и его клевретов в статусе федеральных прокуроров Соединенных Штатов. Цель провокации — навесить на Concord Management беспочвенные и абсурдные обвинения в якобы «вмешательстве» в американские выборы.

Фактически американские следователи, вдохновленные Мюллером, полтора года усердно, но совершенно безрезультатно пытались сфабриковать свидетельства против компании Concord и усилить хлипкую позицию обвинения. Именно по их вине процесс по делу Concord Management затянулся на столь длительное время.

Теперь всем стало окончательно ясно, что у стороны обвинения нет никаких тузов в рукаве. Полностью исчерпаны все аргументы прокуроров, которые могли быть использованы в суде против Concord Management и, хотя бы теоретически, позволяли признать обвинения Мюллера во вмешательстве российской компании в американские выборы.

Таким образом, команда Роберта Мюллера попала ею самой тщательно расставленный юридический капкан. Никто не ожидал, что российская компания Concord Management, возглавляемая петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, окажет столь мощное сопротивление в американском суде.

Однако умелые действия адвокатов «Конкорда» обнажили полную бездоказательность и лживость обвинений Мюллера против российской компании. Это так же ясно, как и то, что двухлетнее провальное расследование по обвинению России в якобы «вмешательстве» во внутренние дела США (о результатах которого президент РФ Владимир Путин сказал: «Гора родила мышь») — это заговор, нацеленный на дискредитацию России, ее руководства, российских компаний и граждан, а также президента США Дональда Трампа.

Судя по всему, все организаторы этого заговора в ближайшее время будет выведены на чистую воду. Будучи разоблаченными, они, скорее всего, понесут заслуженное наказание, поскольку станут бесполезны для ненавидящей Россию и Трампа части американского истеблишмента.