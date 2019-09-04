Топилин рассказал, когда в РФ возможен переход на 4-дневную рабочую неделю

Владивосток, 4 сентября. Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, но точно не в ближайшей перспективе. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

На полях Восточного экономического форума в столице Приморья министр труда России Максим Топилин объяснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю не может быть быстрым, а также отметил, что пока прецедентов работы в таком режиме нет ни в одной стране, передает ТАСС.

«Это не то, что будет решено в течение ближайших лет. Это все достаточно долгий процесс. Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива. Как-то вокруг этого в перспективе можно говорить», — сказал он.

Ранее о переходе на четырехдневную рабочую неделю говорил Дмитрий Медведев. Глава российского правительства, как впоследствии и министр труда, отметил, что такой переход возможен только в перспективе. Кроме того, он должен сопровождаться сохранением уровня заработной платы и ростом производительности труда.

По мнению врачей, стремиться к четырехдневной рабочей неделе не стоит, чтобы лишний раз не навредить здоровью. Медики отмечают, что сокращение рабочей недели отрицательно скажется на здоровье, поскольку увеличит невротические расстройства и приведет к росту числа людей с ожирением.