Киев обвинил в госизмене и объявил в розыск главу избиркома Крыма

Киев, 4 сентября. Украинские власти объявили в розыск председателя избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева, сообщила так называемая «прокуратура Автономной республики Крым».

Киев обвинил Малышева в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины и в совершении действий, «направленных на захват государственной власти», заявили в «прокуратуре».

«Указанное лицо объявлено в розыск», — говорится в сообщении.

Ранее украинский суд разрешил провести специальное заочное досудебное расследование в отношении главы избиркома Крыма. Кроме того, суд одобрил просьбу так называемой «прокуратуры» на привлечение Малышева к уголовной ответственности заочно, отметил НСН.

Крым вошел в состав России после проведенного там референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с РФ, напомнил RT. Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает территорию украинской. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.