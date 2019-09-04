В Госдуме назвали число 666 наиболее подходящим для украинского парламента

Скандально известный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил сократить количество украинских парламентариев с 450 до 95 человек. Его инициативу обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Сделать из украинского парламента «полный 95-й квартал» Гончаренко предложил в ответ на инициативу президента Владимира Зеленского сократить число депутатов до 300 человек.

«А кто решил, что 300 — это не много? Почему не 25? Почему не 100? Возможно, Зеленского вдохновил фильм «300 спартанцев»? Так мы же не на съемках. В ответ на это «кино» я внес альтернативный законопроект в Раду о сокращении количества депутатов до 95 — более привычное, родное число для многих «слуг народа» в парламенте», — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

Комментируя эту инициативу в эфире российского политического ток-шоу, украинский общественный деятель Гордей Белов заявил, что вопрос не в количестве депутатов, а в их качестве.

«95 депутатов — спорный вопрос. Это больше ирония или политическая игра. Но то, что количество депутатов нужно уменьшить, руководствуясь уровнем их политической активности, в этом надо поддержать позицию Зеленского. Это будет экономия аппарата в том числе», — сказал Белов.

Он напомнил, что в Раде прошлых созывов «стабильно до 30% депутатского корпуса не появлялись на заседаниях».

«Это ваши внутренние дела, а нас интересует, как изменение количества депутатов повлияет на прекращение войны в Донбассе? У вас огромный регион полыхает», — заметил ведущий программы Евгений Попов.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев напомнил, что Владимир Зеленский, идя на президентские выборы, обещал первым делом остановить войну в Донбассе, но ни одного закона для этого еще не инициировал. Хотя выбирали его именно для остановки гражданской войны на Украине.

«Законы, которые сегодня принимаются на Украине, свидетельствуют о том, что никто не понимает, что такое Верховная рада и для чего она существует. Если вы принимаете нормальные законы, страна развивается. В Финляндии вообще разрешают удаленно голосовать, потому что суть не в этом [не в количестве депутатов], — заметил парламентарий. — А жать на кнопку и думать, что от этого в стране все будет хорошо, — это огромное заблуждение. Зеленского выбрали, чтобы он прекратил войны в Донбассе. Он сам это признал. И ни одного закона сегодня в Верховную раду не внесено [по Донбассу], как будто не существует этой проблемы. Расширение президентских полномочий, все что угодно, только не про Донбасс».

По мнению Журавлева, законодательные изменения, которые сейчас проводит Зеленский, приведут к тому, что вся власть в стране сосредоточится в его руках, при этом он не выполнит своих главных предвыборных обещаний.