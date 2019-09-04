Экс-замгенсека ООН поддержал призыв Путина и Моди реформировать Совбез

Совет Безопасности ООН должен отражать реалии нового времени и дать возможность странам не западного мира решать вопросы, затрагивающие все человечество, считает председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

На встрече во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подняли вопрос об эффективности деятельности Совета Безопасности ООН в решении вопросов международной безопасности и предложили его реформировать.

«Стороны призвали к реформе Совета Безопасности ООН, которая отражала бы современные глобальные реалии и делала бы этот орган более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — сказано в документе​​​.

Совет Безопасности ООН нуждается в изменениях уже давно, считает Орджоникидзе. По словам эксперта, его членами должны становиться новые государства.

«Давно пора его реформировать. Он должен отражать реалии современного дня и включать в себя ведущие государства мира и Индию, безусловно. Этот вопрос уже давно висит. Россия выступает за то, чтобы Индия стала постоянным членом Совбеза ООН с учетом ее веса и места в мире. Это было бы весьма справедливо с точки зрения ответственности за поддержание международного мира и безопасности», — заявил Орджоникидзе в беседе с Федеральным агентством новостей.

В Совбезе ООН отсутствуют нормальные отношения между его членами, т. к. среди них доминируют западные страны, говорит эксперт.

«Эффективный Совбез ООН — это когда отношения между государствами, которые являются его членами, строятся на нормальных отношениях, а именно взаимопонимании и доверии. Дело не в том, что этот орган неэффективен, а том, что отношения между государствами членами находятся в напряженном состоянии. Кроме того, в Совбезе ООН среди членов доминируют западные страны. Россия и Китай отстаивают интересы всего остального мира, а именно не западного. Вес не западного мира в мировых делах становится все больше. В таком случае нужно дать им возможность принимать участие в решении вопросов, затрагивающих все человечество», — рассказал собеседник ФАН.

Во Владивостоке проходит пятый Восточный экономический форум, который продлится до 6 сентября.

Премьер Индии присутствует на нем в качестве гостя. Моди прибыл в столицу Приморского края сегодня утром, но за это время Российская Федерация и Индия уже согласовали пакет двусторонних документов, а также подтвердили, что придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела других стран.

Президент России Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу в 2020 году.