Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Малайзиец рассказал, как убедил консервативных родителей принять темнокожую невестку

242
0 Оставить комментарий

Малайзиец рассказал, как убедил консервативных родителей принять темнокожую невестку

Канзас-Сити, 4 сентября. Малайзиец Кларенс Тан, который влюбился в африканку, рассказал, как убедил консервативных родителей принять его выбор. Чтобы наладить отношения между близкими людьми, ему потребовалось три года.

Девушкой Тана, проживающего в США, стала темнокожая Эдна из Ганы. Родители парня негативно отнеслись к выбору второй половины.

«Как вы можете себе представить, знакомства с темнокожей женщиной не всегда приветствуются с распростертыми объятиями в азиатской культуре. И, конечно же, когда я начал встречаться с Эдной, я получил от ворот поворот от своих родителей — особенно от моего отца», — рассказал малайзиец.

Тан отметил, что не мог игнорировать мнение родителей, поскольку достаточно близок с ними. К тому, же парень с большим уважением относится к отцу, который всегда подавал хороший пример. Однако папа говорил Кларенсу, что отношения с представительницей другой культуры несут много трудностей для брака. При этом отец заявлял, что не придет на свадьбу, если пара решит узаконить отношения.

Малайзиец рассказал, как убедил консервативных родителей принять темнокожую невестку

Тогда малайзиец решил действовать и начал периодически приглашать Эдну домой.

«У папы было странное выражение неодобрения, хотя он все еще пытался быть вежливым, приветствуя ее. В то же время это было невыносимо для Эдны, так как она чувствовала, что ее не принимают», — вспоминает Тан.

Однако постепенно консервативные родители начали замечать положительные качества девушки их сына. В итоге мама и папа Кларенса убедились в искренности Эдны и одобрили союз, сообщает интернет-портал Medialeaks.

«После трех лет свиданий мы наконец-то связали узы при полной поддержке моей семьи, особенно, моего отца. Лично я никогда не видел его счастливее, чем в день моей свадьбы. У него была самая широкая улыбка, которую я когда-либо видел, когда Эдна сказала «папа» во время чайной церемонии. Он даже играл на саксофоне для танца матери и сына», — заключил малайзиец.

infox - new
Источник: Medialeaks
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров