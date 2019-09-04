Малайзиец рассказал, как убедил консервативных родителей принять темнокожую невестку

Канзас-Сити, 4 сентября. Малайзиец Кларенс Тан, который влюбился в африканку, рассказал, как убедил консервативных родителей принять его выбор. Чтобы наладить отношения между близкими людьми, ему потребовалось три года.

Девушкой Тана, проживающего в США, стала темнокожая Эдна из Ганы. Родители парня негативно отнеслись к выбору второй половины.

«Как вы можете себе представить, знакомства с темнокожей женщиной не всегда приветствуются с распростертыми объятиями в азиатской культуре. И, конечно же, когда я начал встречаться с Эдной, я получил от ворот поворот от своих родителей — особенно от моего отца», — рассказал малайзиец.

Тан отметил, что не мог игнорировать мнение родителей, поскольку достаточно близок с ними. К тому, же парень с большим уважением относится к отцу, который всегда подавал хороший пример. Однако папа говорил Кларенсу, что отношения с представительницей другой культуры несут много трудностей для брака. При этом отец заявлял, что не придет на свадьбу, если пара решит узаконить отношения.

Тогда малайзиец решил действовать и начал периодически приглашать Эдну домой.

«У папы было странное выражение неодобрения, хотя он все еще пытался быть вежливым, приветствуя ее. В то же время это было невыносимо для Эдны, так как она чувствовала, что ее не принимают», — вспоминает Тан.

Однако постепенно консервативные родители начали замечать положительные качества девушки их сына. В итоге мама и папа Кларенса убедились в искренности Эдны и одобрили союз, сообщает интернет-портал Medialeaks.