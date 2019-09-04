Заворотнюк победила Фриске в «битве» за роль в «Моей прекрасной няне»

Москва, 4 сентября. За главную роль в популярном телевизионном сериале «Моя прекрасная няня» с актрисой Анастасией Заворотнюк «боролась» экс-участница поп-коллектива «Блестящие» Жанна Фриске. По словам ассистента по кастингу проекта Екатерины, продюсеры никак не могли определиться с выбором.

Как отмечает издание KP.ru, поп-исполнительница Фриске на тот момент отлично справилась с ролью ведьмы в художественном фильме «Ночной дозор». Роль в полнометражной картине сделала Фриске еще популярнее, поэтому она смело пришла на просмотр в «Мою прекрасную няню».

Однако, пишет издание, продюсеры медлили, им было непросто выбрать главную героиню сериала. Вскоре победительницей негласной «битвы» оказалась Заворотнюк. Кроме того, создатели сомневались, что неопытная в кинематографе Фриске справится с такой большой нагрузкой. В результате роль в сериале «Моя прекрасная няня» сделала из Заворотнюк знаменитость, отмечает «Царьград».

Певица Фриске скончалась в 2015 году от рака головного мозга. Заболевание врачи диагностировали во время ее беременности. После рождения сына Платона в 2013 году у звезды начались сильные головные боли, артистка перестала ходить на светские мероприятия. Певица проходила лечение за рубежом, но даже опытные медики не смогли вылечить исполнительницу. Фриске скончалась на 41-м году жизни.

Фанаты Заворотнюк опасаются, что подобные проблемы со здоровьем возникли у артистки. Представители актрисы и ее коллеги по цеху слухи никак не комментируют. Однако в последнее время артистка начала отказываться от съемок, ролей в театре.

В прошлом году Заворотнюк в третий раз стала мамой.