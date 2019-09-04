Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы КГГА

Киев, 4 сентября. Кабинет министров Украины рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), об этом сообщил депутат Рады Сергей Лещенко.

«Кличко — на выход. Сегодня новое правительство Гончарука поддержало решение об увольнении Виталия Кличко с должности киевской государственной администрации», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Окончательное решение об увольнении Кличко с поста главы КГГА примет глава государства. В настоящий момент Кличко совмещает должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В мае текущего года представители партии президента Украины «Слуга народа» внесли в Верховную раду законопроект, который предполагает разделение должностей. В офисе Зеленского заявили, что Виталий Кличко потерял контроль над украинской столицей и предложили уволить его с должности главы КГГА.

Бывшего боксера Кличко неоднократно критиковали за неэффективное управление. Кроме того, Госбюро расследований Украины допросило мэра Киева по делу о махинациях с землей в украинской столице. Украинские СМИ также писали, что Зеленский выдвинул Кличко ультиматум. Мэр Киева должен за несколько месяцев показать свою «эффективность» и избавиться от дружков-коррупционеров, тогда состоится его переназначение. Кличко, комментируя планы офиса Зеленского сместить его с должности, обвинил президента Украины в попытке назначить на должность главы КГГА «своего человека».