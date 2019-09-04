Сябитова объяснила, почему Бузова не привлекает успешных мужчин

Москва, 4 сентября. Телевизионная сваха Розя Сябитова объяснила, почему певица Ольга Бузова не привлекает успешных мужчин.

Сябитову попросили сравнить второй и третий браки футболиста Дмитрия Тарасова. Отметим, что третья жена спортсмена Анастасия Костенко ждет второго ребенка.

Сваха похвалила Тарасова. Сябитова подчеркнула, что он успешно совмещает роли кормильца семьи и отца. По мнению ведущей, Костенко преуспела в семейном плане больше Бузовой — предыдущей супруги футболиста. Она пояснила, что любому мужчине нужна, прежде всего, жена. С этой задачей третья жена Тарасова справилась прекрасно.

Сябитова посоветовала Бузовой оперативно решать вопрос с браком и детьми. В противном случае, считает сваха, звезду в старости ждет одиночество. По ее мнению, певица не привлекает успешных мужчин, потому что думает только о своей карьере.

«Как женихам-то угнаться за ней? То она в клипах снимается, то ее на всяких экстремальных проектах видят, то у нее концерты, гастроли… — приводит ее слова Teleprogramma.pro. — Никто не будет сидеть и ждать, она же не хочет простого парня, а ни один успешный мужчина не будет за ней бегать».

Ранее Бузова опубликовала фотографию из ресторана. На снимке певица запечатлена в платье-пиджаке. В глубоком декольте виден кружевной белый бюстгальтер. Подписчики резко раскритиковали ее внешний вид, буквально затравив певицу в комментариях, удивившись, что в таком наряде ее пустили в приличное заведение.