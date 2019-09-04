Запад воспользовался выборами в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в РФ, уверен Климов

Москва, 4 сентября. Оппоненты России использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций в стране и дестабилизации политической ситуации в столице. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наших зарубежных оппонентов интересует не Мосгордума, делается это все для дискредитации федеральных властей и дестабилизации ситуации в столице. Делалось это зарубежными СМИ, в социальных сетях и с помощью так называемых «активистов», — подчеркнул он за заседании комиссии в среду.

Климов указал, что Запад поставил перед собой цель сделать все возможное для сдерживания России, на пути к чему было решено организовать массовые погромы в Москве наподобие тех, что прошли летом в Гонконге.

«Теперь зарубежные кураторы пытаются развернуть протесты с выборной тематики на правозащитную. Об этом свидетельствует смена акцентов в СМИ», — добавил он.

В качестве примера Климов привел заявление беглого олигарха Михаила Ходорковского о создании так называемой «рабочей группы», которая будет «коммуницировать с зарубежными лидерами». При этом словно по команде зарубежные СМИ стали рекламировать фильм «Гражданин X».

«Контекст удивительно совпадает в «Голосом Америки» и «Радио Свобода». Риторический вопрос: можно ли снять за две недели фильм с оскароносными режиссерами? Можно ли показать его везде, включая фестиваль в Венеции? Все западные СМИ взахлеб продолжают его нахваливать», — подчеркнул глава временной комиссии Совфеда.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве запустили протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Спустя некоторое время с начала митингов стало ясно, что недопуск кандидатов на выборы — лишь формальный повод. На самом деле «оппозиционеры» стремятся «раскачать ситуацию» в стране, создавая на акциях картинку для Запада и либеральных СМИ о якобы «жестокости полиции». Организаторы митингов, как не раз подчеркивали эксперты, попросту отрабатывают деньги зарубежных спонсоров.

Примечательно, что на несанкционированной акции 31 августа, которая собрала всего около 750 человек, невиданную активность проявили уличенные во вмешательстве в дела РФ иностранные агенты. На провальном шествии засветились представители антироссийского СМИ «Дождь» и «Настоящего времени» — совместного медиапроекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», который финансируется с помощью грантов Конгресса США. Замечены были также сотрудники France24 и германского издания Deutsche Welle, которое МИД РФ уже обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны.

В преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, в столице открылась настоящая фабрика провокаций. Организаторы проекта - признанная нежелательно в РФ «Открытая Россия», которая существует на деньги Ходорковского, и ассоциация «Голос», которая проходит процедуру ликвидации после признания иностранным агентом. Они проводят для будущих подстрекателей лекции, где, по сути, рассказывают о возможностях срыва голосования.