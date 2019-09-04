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Запад воспользовался выборами в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в РФ, уверен Климов

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Запад воспользовался выборами в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в РФ

Москва, 4 сентября. Оппоненты России использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций в стране и дестабилизации политической ситуации в столице. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наших зарубежных оппонентов интересует не Мосгордума, делается это все для дискредитации федеральных властей и дестабилизации ситуации в столице. Делалось это зарубежными СМИ, в социальных сетях и с помощью так называемых «активистов», — подчеркнул он за заседании комиссии в среду.

Климов указал, что Запад поставил перед собой цель сделать все возможное для сдерживания России, на пути к чему было решено организовать массовые погромы в Москве наподобие тех, что прошли летом в Гонконге.

«Теперь зарубежные кураторы пытаются развернуть протесты с выборной тематики на правозащитную. Об этом свидетельствует смена акцентов в СМИ», — добавил он.

Запад воспользовался выборами в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в РФ

В качестве примера Климов привел заявление беглого олигарха Михаила Ходорковского о создании так называемой «рабочей группы», которая будет «коммуницировать с зарубежными лидерами». При этом словно по команде зарубежные СМИ стали рекламировать фильм «Гражданин X».

«Контекст удивительно совпадает в «Голосом Америки» и «Радио Свобода». Риторический вопрос: можно ли снять за две недели фильм с оскароносными режиссерами? Можно ли показать его везде, включая фестиваль в Венеции? Все западные СМИ взахлеб продолжают его нахваливать», — подчеркнул глава временной комиссии Совфеда.

Запад воспользовался выборами в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в РФ

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве запустили протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака. 

Спустя некоторое время с начала митингов стало ясно, что недопуск кандидатов на выборы — лишь формальный повод. На самом деле «оппозиционеры» стремятся «раскачать ситуацию» в стране, создавая на акциях картинку для Запада и либеральных СМИ о якобы «жестокости полиции». Организаторы митингов, как не раз подчеркивали эксперты, попросту отрабатывают деньги зарубежных спонсоров.

Запад воспользовался выборами в Мосгордуму для дестабилизации ситуации в РФ

Примечательно, что на несанкционированной акции 31 августа, которая собрала всего около 750 человек, невиданную активность проявили уличенные во вмешательстве в дела РФ иностранные агенты. На провальном шествии засветились представители антироссийского СМИ «Дождь» и «Настоящего времени» — совместного медиапроекта «Радио Свобода» и «Голоса Америки», который финансируется с помощью грантов Конгресса США. Замечены были также сотрудники France24 и германского издания Deutsche Welle, которое МИД РФ уже обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны. 

В преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября, в столице открылась настоящая фабрика провокаций. Организаторы проекта - признанная нежелательно в РФ «Открытая Россия», которая существует на деньги Ходорковского, и ассоциация «Голос», которая проходит процедуру ликвидации после признания иностранным агентом. Они проводят для будущих подстрекателей лекции, где, по сути, рассказывают о возможностях срыва голосования. 

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Источник: Федеральное агентство новостей
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