Еврокомиссия объявила имя нового спецсоветника по отношениям с Украиной

Брюссель, 4 сентября. Бывший председатель комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок назначен на должность спецсоветника главы Еврокомиссии по отношениям с Украиной, сообщила в среду на пресс-конференции представитель ЕК Мина Андреева.

Решение о назначении Брока спецсоветником председателя ЕК Жан-Клода Юнкера по отношениям с Украиной было принято Еврокомиссией в среду.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что Брок будет консультировать Юнкера «по вопросам стратегии и приоритетов в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране».

Немецкий политик Эмар Брок известен как один из старейших членов Европейского парламента. Впервые он был избран 39 лет назад. Последние 15 лет Брок работал в должности главы комитета по иностранным делам в ЕП.