Власти Гонконга отозвали закон об экстрадиции, вызвавший массовые беспорядки

Гонконг, 4 сентября. Поправки к закону об экстрадиции рассматриваться не будут. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

Руководящие круги Гонконга приняли решение пойти на уступки и выполнить главное требование митингующих — окончательно отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, который стал причиной массовых беспорядков.

Об этом рассказала глава администрации Гонконга Кэрри Лам в телеобращении, передает «360».

«Правительство специального административного района Гонконг официально отзывает законопроект внесения поправок в Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах».

Эта мера принята, «чтобы полностью успокоить общественность», объяснила Лам.

Соответствующее заявление руководитель районной администрации сделала после встречи с членами администрации и законодателями, участвовавшими в рассмотрении нашумевшего законопроекта.

Теперь китайские власти приняли решение выстраивать с гражданами прямой диалог, чтобы в последствии избежать подобных инцидентов.

Так, по словам Лам, начиная с сентября, главы и высшие должностные административные лица будут связываться с представителями общественности, чтобы наладить контакты и иметь обратную связь, передают РИА Новости.

«Представители всех слоев общества с разными позициями и опытом приглашаются поделиться своими взглядами и выразить свои претензии и недовольство. Мы должны найти способы устранения недовольства в обществе и найти решение», — сказала Лам.

Протесты, вызванные внесением поправок в закон об экстрадиции, начались в Гонконге в начале июня. Поводом для демонстраций послужило рассмотрение местного закона, который позволяет экстрадировать подозреваемых на материковый Китай. В начале акции протесты были мирными, но с каждым новым эпизодом столкновения с полицией принимали все более ожесточенный характер.

В результате китайские власти пошли на уступки и сняли законопроект с повестки, но, как показала практика, эта мера не стала решающей в прекращении протестов.

Теперь рассмотрение закона отменено, однако отказ от рассмотрения законопроекта является только первым (хотя и основным) из пяти требований протестующих.

Также в Гонконге требуют отменить употребление термина «массовые беспорядки» в отношении протестов 12 июня и провести независимое расследование действий полиции во время протестов в этот день, освободить всех арестованных ранее демонстрантов и ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в Законодательное собрание.