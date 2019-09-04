СМИ раскрыли схему американских поставок оружия террористам в Сирии и Йемене

София, 4 сентября. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева раскрыла схему американских поставок оружия для террористов в Сирию и Йемен.

По данным Гайтанджиевой, поставки оружия террористам осуществлялись в рамках секретной программы командования Сил специальных операций США, которая носила кодовое название «Дымящийся ствол». Основными получателями американского оружия являются террористы в Сирии и Йемене.

Американские частные компании, которые тесно связаны с правительством США осуществляют закупки оружия и боеприпасов в странах Восточной Европы. Журналистке удалось рассмотреть маркировку на 82-миллиметровой мине, которая попала в кадр пропагандистского ролика террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

После расшифровки маркировки выяснилось, что мина произведена сербским оружейным заводом Krusik в 2018 году. Благодаря полученной информации Гайтанджиевой удалось отследить путь мин из Сербии к террористам в Йемен. Согласно результатам расследования, мины, которые фигурировали в видеоролике боевиков, были приобретены американской компанией Alliant Techsystems. Данная компания является дочкой корпорации Orbital ATK, которая тесно связана с американским правительством.

Для доставки боеприпасов и оружия американцы активно используют гражданские грузовые авиакомпании. Сербские мины были доставлены азербайджанским перевозчиком Silk Way Airlines на американскую авиабазу «Инджирлик» в Турции. Позднее американские военные доставили боеприпасы в Афганистан, после чего они были переправлены в Йемен.

Поставки оружия и боеприпасов для террористов в Сирии осуществлялись американскими авиакомпаниями Atlas и Kalitta Air. Данные компании занимаются перевозкой грузов между американскими базами в Европе и на Ближнем Востоке. При этом самолеты Atlas и Kalitta Air используют военные позывные, а их рейсы пользуются дипломатическим статусом и зачастую отключают транспондеры при движении.

«Они разработали такую сложную схему, чтобы обойти запрет на поставки оружия в Йемен. Делается все, чтобы общественность не заметила это преступление – поставку оружия в зоны конфликта», — отмечает Гайтанджиева.

Стоит отметить, что правительственные силы Сирии неоднократно находили у террористов оружие и боеприпасы, произведенные в странах Восточной Европы. При этом американские эксперты утверждали, что данное оружие предназначалось для вооруженных отрядов так называемой «умеренной оппозиции» и случайно оказалось в руках террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.