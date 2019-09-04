Десять фактов о Москве, которых вы не ожидали от столицы России

Иностранцы, купившие билет на чемпионат мира по футболу в России, прошлым летом везли с собой в Москву запасы продуктов — такого мнения они были о нашей столице. Россияне из других городов опасаются ехать сюда из-за образа шумного суетливого мегаполиса, где они тут же потеряются, заблудятся и устанут от суеты в каменных джунглях. Рассказываем десять фактов о современной столице, которые заставят вас сказать: «Ого, не ожидал такого от Москвы!».

На чем ездить по Москве

В столице напрокат можно взять все — от грузовика до самоката.

Москва активно развивает систему каршеринга: предоставляет льготные парковочные разрешения, субсидирует лизинг автомобилей. В городе действуют 14 операторов службы аренды автомобилей с общим парком в несколько тысяч машин. Через приложение вы можете выбрать тип машины — от грузовой до авто бизнес-класса — найти ее на ближайшей к вам стоянке и отправиться в путь. Машины каршеринга стоят в любом дворе даже на окраинах города, а в центре можно найти улочки, где запаркованы только маркированные авто этой службы. По подсчетам москвичей, пользоваться каршерингом стало дешевле, чем такси, и тем более, чем своим собственным автомобилем. Кстати, кроме классических машин в Москве можно арендовать еще и электрокар.

Велопрокат столица освоила уже несколько лет назад, а к лету 2018 года в городе появились пункты проката электросамокатов — в последние годы это хит способов передвижения по улицам европейских и российских городов. Самокаты берут не только для прогулок и удобного экскурсионного обзора, а в самых практичных целях — быстрее добраться до соседней станции метро или разгрузить ноги после долгой прогулки. Городской велопрокат за сутки аренды самоката возьмет 500 рублей, поминутная аренда стоит 2,7 рублей в первый час катания и 2 рубля после часа использования.

Пункты велопроката и кикшеринга самокатов обычно расположены рядом, так что выбрать вид транспорта вы можете прямо на выходе из метро. Ждем еще появления городских пунктов проката лонгбордов – еще одного популярного способа передвижения в городе.

«Тройка», которая платит за все

Весь городской транспорт в Москве можно оплатить картой «Тройка» — она действует в метро, в автобусах, троллейбусах и трамваях, на МЦК, на аэроэкспрессе и в пригородных электричках. Этим проездным можно даже заплатить за прокат велосипедов, музеи и зоопарк и даже каток на ВДНХ. Транспортная карта пополняется всеми способами — по старинке в кассе метрополитена, через смс, в платежном терминале, онлайн через банковскую карту, в кассе аэроэкспресса и через платежные сервисы.

Самое занятное в «Тройке» — это ее формы. Помимо пластиковой карты есть брелоки, браслеты, кольца и виртуальная мобильная карта с системой оплаты NFC. Стоимость одной поездки на метро, монорельсе и наземном транспорте по «Тройке» стоит 38 рублей против 55 рублей «Единого» тарифа. Даже сами москвичи называют свою «Тройку» очень удобной деталью городской жизни и называют ее преимуществом Москвы.

Всем спорт

Нельзя просто так прогуляться по Москве и не потренироваться: спортивные площадки есть на всех островках зелени в столице, в каждом районе и уж конечно, в каждом крупном парке. Инвентарь новый, современный, пока не «убитый» и в рабочем состоянии. Турники, брусья, шведские стенки, боксерские груши и даже схемы воркаутов — есть все, чтобы поддерживать форму, и народ этим активно пользуется. Можно заниматься самостоятельно, а можно присоединиться к групповым тренировкам — в парках Москвы занимаются кроссфитом, йогой, бегом, все под руководством тренеров.

Часто рядом со «взрослыми» спортплощадками делают спорт-споты для детей с инвентарем под их рост, а также места с тренажерами, которые больше нравятся пожилым людям — они не рассчитаны на высокую нагрузку, но помогают держать в здоровом состоянии суставы и поддерживать тело. Самое главное, спорт оказался заразителен. Даже мужчины в костюмах не отказывают себе в удовольствии сделать десятку подтягиваний на новеньком турнике по дороге в офис.

Москва разделяет мусор

В раздельном сборе мусора Москва пока дает пример всем остальным городам России. Отдельные контейнеры по сбору пластика и стекла есть в каждом районе города. Около мусорных баков во дворах стоят сетки для пластиковых бутылок, и это постепенно приучает людей сортировать мусор хотя бы с малого.

Самые продвинутые — станции МЦК (Московского центрального кольца), на них есть контейнеры для пластика, бумаги, стекла и несортированных отходов. Проблему обращения с отходами поддерживают и некоторые магазины – например, московская сеть «Вкусвилл» предлагает мешочки-сеточки вместо целлофановых пакетов и принимает батарейки на безопасную утилизацию.

Для тех, кто решился сортировать мусор у себя дома, есть городские пункты сбора раздельного мусора вроде московского «Собиратора», где можно сдать все — от бутылочных крышечек до старых проводов и дозаторов косметики. Оказалось, что людей не надо заставлять сортировать мусор, надо только дать им условия, и они начнут делать это самостоятельно, да еще других вдохновят — так, в «Собиратор» часто приезжают с мусором соседей по лестничной клетке.

Шлагбаумы во дворах

Для гостей Москвы это нечто новенькое — почти каждый двор Москвы закрыт на шлагбаум. С тех пор, как появились платные парковки, автомобилисты стали использовать жилые дворы для бесплатных автостоянок — в итоге дворы около станций метро буквально превращались в перехватывающие стоянки в рабочие дни. С 2015 года жителям районов платной парковки выдают из городского бюджета субсидии на шлагбаумы.

С 2018 года субсидию подняли с 50 до 100 тысяч рублей на каждый шлагбаум; деньги из бюджета разрешили получать всем районам города, а субсидию — брать авансом; окружные дирекции ЖКХ обязали помогать жильцам оформлять документы на получение субсидий; для голосования за установку шлагбаума ввели электронную систему.

Уличные музыканты дают концерты в метро

Москва нашла изящный способ взаимодействия с уличными музыкантами — вместо того, чтобы гонять их из метро, решили выбрать самых достойных и предложить им специально отведенные места на переходах между станциями. Точки для выступлений отмечены знаками «Музыка в метро», а концерты идут по определенному расписанию. Музыканты отправляют заявку на участие, проходят прослушивание и получают статус и бейдж «городского музыканта», возможность бронировать дату и время выступления.

На сайте московского метро можно даже увидеть расписание таких подземных концертов. Так что рок-концерт, а капелла, виолончель, африканская перкуссия или модный ханг – нормальное явление в метро столицы.

Рынок превратился в сеть ресторанов

В Москве такое количество ресторанов, что выбор места для ужина — дело утомительное. Спасением от богатства выбора стала реконструкция Центрального рынка, после которой он превратился в огромный фудкорт с самыми модными точками питания города на одной площадке. У Центрального рынка уже появился филиал на Маросейке, кроме того, открылся еще и фудмолл «Депо».

Справедливости ради, рынок здесь тоже остался — работают фермерские лавки, магазины продуктов разных стран. В пятницу и выходные дни здесь можно еще и попасть на ярмарки, концерты и детские мероприятия. Разумеется, все заведения принимают и отправляют заказы онлайн. Следом за Москвой свои бывшие рынки стали реконструировать другие города — аналогичный проект недавно открылся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Хочу быть ребенком в Москве

Знаете, что часто говорят взрослые москвичи, гуляя по паркам? «Да почему ж в моем детстве такого не было?!». Выгуливать детей по столице — одно удовольствие, причем не в меньшей степени и для родителей. В парках города есть детские спортивные площадки, тренажеры, игровые площадки в виде пиратских кораблей, химических молекул, веревочных парков и огромных паутин.

Но самые поразительные забавы собраны в парке Горького: непонятно, как вообще увести оттуда детей. Здесь есть отдельная зона качелей для детей всех возрастов — от самых малышей, которым нужна подставка для разгона, до подростков. Такой песочницы, как в парке Горького, точно не было в вашем детстве: с весами, экскаваторами, приспособлениями для пересыпания, выкапывания и закапывания, рытья траншей и перевозки песка. Дети здесь сами организуются в маленькие строительные бригады и изучают механизмы из «взрослого мира».

В теплую погоду малышей не вытащить из водной зоны, где можно играть прямо в плавках. Здесь есть система шлюзов — можно самому накачать воду, пустить ее выше или ниже по каналу, водяные помпы и водяные пушки для морских битв. У совсем маленьких есть свои площадки с лунными кратерами, улитками вместо деревянных лошадок и музыкальными лесенками, а еще горки-трубы и безопасные качели-гнезда.

В парке можно забыть, что ты в Москве

Всем, кто боится московского шума и ритма, стоит заглянуть в местные парки. Зеленые зоны — отдельная гордость москвичей. Во-первых, их много. Бульвар, сквер, хотя бы небольшой зеленый уголок есть в каждом районе, а большие парки — это места, в которых и вовсе забываешь, что ты в Москве. Настроение московских парков очень разное.

Есть тихие ретро-парки вроде Екатерининского: советские песни из динамиков, танцплощадки для пожилых, катамараны и лебеди в пруду. Есть максимально современный парк Горького с выделенными велодорожками, людьми на всех видах транспорта, спортплощадками и зонами воркаутов, закрытыми баскетбольными коробками, музеем современного искусства, детскими пространствами и множеством ресторанчиков, концертами и развлечениями. В парке можно встроиться в тренировку на открытом воздухе или проваляться весь день с книгой из местной открытой библиотеки в мягком пуфике или на удобном лежаке — все это бесплатно и доступно. В зеленых зонах есть фонтанчики с чистой питьевой водой и бесплатные комфортные туалеты — важные мелочи, о которых мы забыли в последние годы, но с которыми так приятно отдыхать.

Во всех парках Москвы установлены пункты info sos, через которые можно связаться с администрацией парка и попросить о помощи в экстренной ситуации.

Метро как отдельный мир

Московское метро ведет себя, как отдельный город. Посетить его каждому гостю столицы придется неминуемо, но здесь делают все так, чтобы вам это понравилось. На сайте метрополитена можно заказать экскурсию по подземке — их проводят регулярно, и на самых красивых станциях пассажиров постоянно фотографируют туристы. В вестибюлях и на станциях висят зеркала — можно подкрасить губы перед свиданием, привести себя в порядок перед выходом на улицу и сделать пару кадров для инстаграма в ожидании встречи. Что приятно — эти зеркала не бьют и не разрисовывают, а используют только по назначению. Камеры наблюдения и усиленная охрана станций, конечно, помогают, но и мы растем в своем воспитании.

В московском метро никто не скучает даже на длинных перегонах: в каждом вагоне работает wi-fi, а на некоторых линиях в поездах можно подзарядить телефон и посмотреть специальные информационные выпуски на экранах. Прошлым летом матчи чемпионата мира по футболу смотрели прямо под землей, и люди проезжали свои станции, чтобы не пропустить опасный момент на поле.

Онлайн-информаторы помогают проложить самый удобный маршрут до нужной станции, также время в дороге рассчитывает Яндекс.Метро. Пока что в эти расчеты не включается линия МЦК, хотя москвичи ее активно используют – она быстрая, удобная и самая современная из всех транспортных сетей города.



Всего десять пунктов, конечно, не отражают всего, чем приятно удивляет Москва и своих жителей, и своих гостей. Добавляйте свои, наслаждайтесь столицей России!