Глава МВД ДНР посмеялся над украинским фейком о сожжении его «роскошного дома»

Донецк, 4 сентября. Информация, распространенная некоторыми украинскими СМИ, о том, что диверсанты ВСУ якобы сожгли дом главы МВД Донецкой Народной Республики Алексея Дикого, не соответствует действительности. Об этом Федеральному агентству новостей заявил источник, близкий к руководству министерства внутренних дел республики.

В ДНР отреагировали на публикации украинских СМИ о том, что в Ясиноватой диверсанты ВСУ сожгли якобы «роскошный дом» главы МВД ДНР.

«Это — очередной укроповский фейк, — констатировал собеседник ФАН. — Информация ложная, она не соответствует действительности. В который раз уже ее выбрасывают и в плане первых лиц, и их замов. Здесь все уже к такому привыкли. Если бы что-то случилось, у меня информация бы была сразу. У него [главы МВД ДНР] в Ясиноватой вообще никаких домов нет и никогда не было. Я лично с ним недавно разговаривал, он только посмеялся».

Напомним, ранее украинские СМИ, а также некоторые сообщества и пользователи в социальных сетях распространили новость о том, что в городе Ясиноватая, расположенном в Донецкой Народной Республике, в результате действий диверсионной группы ВСУ якобы сгорел «роскошный дом» главы МВД ДНР.

Согласно размещенной информации, пожар произошел еще в июле, до объявления «хлебного перемирия». На видео видно практически полностью уничтоженный огнем частный дом и три пожарный машины, стоящих поблизости. Появление новости вызвало шквал злорадства среди проукраински настроенных пользователей.