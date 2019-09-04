Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

285
0 Оставить комментарий

Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

Средства ПВО российской авиабазы «Хмеймим» отразили очередную попытки нападения из идлибской зоны деэскалации. Минувшей ночью боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли базу ВКС РФ из ракетных установок «Град», и направили в сторону «Хмеймима» два вооруженных беспилотника.

Первые сообщения сирийских источников о нападении появились около 22.00 в среду — в провинции Латакия сработали сирены противовоздушной обороны, а после раздались несколько мощных взрывов.

Все средства террористов были уничтожены силами противовоздушной обороны. К счастью, во время атаки не пострадали жители окрестных населенных пунктов — в некоторых случаях сбитые и отклонившиеся от цели снаряды боевиков падали на мирных жителей Латакии. Нанести ущерб российской базе боевикам не удалось.

Все минувшее лето террористы «Тахрир аш-Шам» совершают одну атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эти занимается специальное «авиационное крыло» группировки, дислоцированное в районе города Маарет ан-Нуман.

Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

Обстрел авиабазы «Хмеймим», российского объекта в Сирии, стал наглядным доказательством того, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусры1» не намерены придерживаться режима прекращения огня в Идлибе. Режим перемирия, введенный правительственными войсками 31 августа в одностороннем порядке, и так едва держится — российские наблюдатели на границах зоны деэскалации насчитали 26 случаев обстрелов за минувшие сутки.

Боевики «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, засевшие в Идлибе, в принципе мало склонны к соблюдению каких-либо режимов прекращения огня — радикальные джихадисты неоднократно отвергали саму возможность переговоров с Дамаском ради политического урегулирования или вывода мирного населения из районов наиболее ожесточенных боев. Предыдущее перемирие, которое было объявлено в начале августа по итогам очередных переговоров в астанинском формате, было нарушено террористами всего через шесть часов после его начала.

Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

Однако в данном случае вмешалась и иная сторона — авиаудар, который ВВС США нанесли по фермам в районе населенных пунктов Маарет-Мисрин и Кафр-Хайя, в нарушение соглашений не уведомив российскую и турецкую стороны, стал для боевиков дополнительным поводом ответить на «нападения крестоносцев». Как отмечает МИД РФ в своем официальном комментарии, именно американский авиаудар спровоцировал новые обстрелы со стороны боевиков.

«С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы», — подчеркнули в министерстве.

Удар по Идлибу осудили и в Турции: президент Реджеп Тайип Эрдоган возложил на США вину за гибель сотен мирных жителей в Идлибе.

Удивляться американской провокации не стоит. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, ни одна из сторон на самом деле не заинтересована в устойчивом перемирии в Идлибе — кроме Турции, которая хочет, чтобы под контролем антиасадовских группировок осталась как можно большая часть территории провинции. В разговоре с Федеральным агентством новостей глава информационного центра «Кассад» указал на обстоятельства, при которых было объявлено прекращение огня.

Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

Конец августа стал временем крупных побед для САА — перестроив взаимодействие с ВКС РФ, сирийская армия и спецотряды генерала Сухейля аль-Хасана «Силы Тигра» смогли прорваться в Хан-Шейхун с двух сторон и запереть террористов в «латаминском котле». Тяжелейшие боевые потери и падение морального духа боевиков немедленно вызвали ответную реакцию Турции.

«Перемирие, вполне очевидно, стало результатом визита Эрдогана в Москву, — напомнил Рожин о теплой встрече турецкого президента и Владимира Путина. — Целью этого визита, вполне очевидно, был не осмотр Су-57, это все вторично — в первую очередь обсуждался вопрос о приостановке наступления сирийской армии в Идлибе, поскольку для Турции происходящее в Идлибе неприемлемо.

Поэтому сирийская армия после завершения основной фазы наступления в северной Хаме и южном Идлибе официально прекратила наступательные операции — хотя боевые действия, по сути, продолжаются, однако интенсивность артиллерийских и авиаударов существенно снизилась».

По словам эксперта, Россия и Сирия раз за разом предлагают боевикам снизить напряженность конфликта в Идлибе, выполнив требования, обозначенные в «сочинском меморандуме». Однако за вывеской дипломатических шагов все понимают — боевики перемирие не примут и вскоре артиллерия в Идлибе заговорит вновь.

Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

«Аналогичное перемирие предоставлялось боевикам перед завершающей фазой наступления на «латаминский выступ» — они им не воспользовались и продолжили сопротивление. Сейчас появилась возможность прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение — естественно, они этого никогда не сделают и через день-два, скорее всего, последует продолжение наступательных операций в направлении Маарет ан-Нумана, — уверен военный эксперт.

А сирийцы этот период используют для подтягивания тылов, пополнения частей первой линии и налаживания снабжения, обеспечения контроля в занятых городах и населенных пунктах».

Сейчас, по словам аналитика, Турции как никогда нужно показать, что она способна контролировать происходящее в Идлибе — вероятно, именно поэтому ходят слухи о том, что Турция ведет переговоры о роспуске «Хайят Тахрир аш-Шам». В случае, если «дискредитировавшие» себя террористы согласятся отдать власть в Идлибе коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» — так называемой «умеренной оппозиции», которая пользуется покровительством Турции, Анкара сможет вновь поддержать своих подопечных, чего требуют от Эрдогана турецкие избиратели.

Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

«Эрдоган может влиять только на определенную часть группировок. На те, которые связаны с «Хайят Тахрир аш-Шам», он влиять может лишь очень ограниченно. А если они не выполняют договоренности и обстрелы продолжаются, у России появляется повод указать Турции — смотрите, мы прекратили огонь, но они не прекращают, соответственно, у нас нет выбора и мы продолжаем наступать.

Если бы они выполняли команды Турции, то могли бы зализать раны, но поскольку группировки хотят продолжать воевать любой ценой — такое перемирие даже на руку России и Асаду — подрывает позиции Турции», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров