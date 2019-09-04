Обстрел «Хмеймима» боевиками «Ан-Нусры»* стал ударом по перемирию в Идлибе

Средства ПВО российской авиабазы «Хмеймим» отразили очередную попытки нападения из идлибской зоны деэскалации. Минувшей ночью боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли базу ВКС РФ из ракетных установок «Град», и направили в сторону «Хмеймима» два вооруженных беспилотника.

Первые сообщения сирийских источников о нападении появились около 22.00 в среду — в провинции Латакия сработали сирены противовоздушной обороны, а после раздались несколько мощных взрывов.

سانا: أصوات الانفجارات التي سمعت في أجواء مدينة اللاذقية ناجمة عن تصدي المضادات الأرضية لطائرات مسيرة أطلقها الإرهابيون في منطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم — Yusha Yuseef (@MIG29_) September 3, 2019

Все средства террористов были уничтожены силами противовоздушной обороны. К счастью, во время атаки не пострадали жители окрестных населенных пунктов — в некоторых случаях сбитые и отклонившиеся от цели снаряды боевиков падали на мирных жителей Латакии. Нанести ущерб российской базе боевикам не удалось.

Все минувшее лето террористы «Тахрир аш-Шам» совершают одну атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эти занимается специальное «авиационное крыло» группировки, дислоцированное в районе города Маарет ан-Нуман.

Обстрел авиабазы «Хмеймим», российского объекта в Сирии, стал наглядным доказательством того, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусры1» не намерены придерживаться режима прекращения огня в Идлибе. Режим перемирия, введенный правительственными войсками 31 августа в одностороннем порядке, и так едва держится — российские наблюдатели на границах зоны деэскалации насчитали 26 случаев обстрелов за минувшие сутки.

Боевики «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, засевшие в Идлибе, в принципе мало склонны к соблюдению каких-либо режимов прекращения огня — радикальные джихадисты неоднократно отвергали саму возможность переговоров с Дамаском ради политического урегулирования или вывода мирного населения из районов наиболее ожесточенных боев. Предыдущее перемирие, которое было объявлено в начале августа по итогам очередных переговоров в астанинском формате, было нарушено террористами всего через шесть часов после его начала.

Однако в данном случае вмешалась и иная сторона — авиаудар, который ВВС США нанесли по фермам в районе населенных пунктов Маарет-Мисрин и Кафр-Хайя, в нарушение соглашений не уведомив российскую и турецкую стороны, стал для боевиков дополнительным поводом ответить на «нападения крестоносцев». Как отмечает МИД РФ в своем официальном комментарии, именно американский авиаудар спровоцировал новые обстрелы со стороны боевиков.

«С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы», — подчеркнули в министерстве.

Удар по Идлибу осудили и в Турции: президент Реджеп Тайип Эрдоган возложил на США вину за гибель сотен мирных жителей в Идлибе.

Удивляться американской провокации не стоит. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, ни одна из сторон на самом деле не заинтересована в устойчивом перемирии в Идлибе — кроме Турции, которая хочет, чтобы под контролем антиасадовских группировок осталась как можно большая часть территории провинции. В разговоре с Федеральным агентством новостей глава информационного центра «Кассад» указал на обстоятельства, при которых было объявлено прекращение огня.

Конец августа стал временем крупных побед для САА — перестроив взаимодействие с ВКС РФ, сирийская армия и спецотряды генерала Сухейля аль-Хасана «Силы Тигра» смогли прорваться в Хан-Шейхун с двух сторон и запереть террористов в «латаминском котле». Тяжелейшие боевые потери и падение морального духа боевиков немедленно вызвали ответную реакцию Турции.

«Перемирие, вполне очевидно, стало результатом визита Эрдогана в Москву, — напомнил Рожин о теплой встрече турецкого президента и Владимира Путина. — Целью этого визита, вполне очевидно, был не осмотр Су-57, это все вторично — в первую очередь обсуждался вопрос о приостановке наступления сирийской армии в Идлибе, поскольку для Турции происходящее в Идлибе неприемлемо. Поэтому сирийская армия после завершения основной фазы наступления в северной Хаме и южном Идлибе официально прекратила наступательные операции — хотя боевые действия, по сути, продолжаются, однако интенсивность артиллерийских и авиаударов существенно снизилась».

По словам эксперта, Россия и Сирия раз за разом предлагают боевикам снизить напряженность конфликта в Идлибе, выполнив требования, обозначенные в «сочинском меморандуме». Однако за вывеской дипломатических шагов все понимают — боевики перемирие не примут и вскоре артиллерия в Идлибе заговорит вновь.

«Аналогичное перемирие предоставлялось боевикам перед завершающей фазой наступления на «латаминский выступ» — они им не воспользовались и продолжили сопротивление. Сейчас появилась возможность прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение — естественно, они этого никогда не сделают и через день-два, скорее всего, последует продолжение наступательных операций в направлении Маарет ан-Нумана, — уверен военный эксперт. А сирийцы этот период используют для подтягивания тылов, пополнения частей первой линии и налаживания снабжения, обеспечения контроля в занятых городах и населенных пунктах».

Сейчас, по словам аналитика, Турции как никогда нужно показать, что она способна контролировать происходящее в Идлибе — вероятно, именно поэтому ходят слухи о том, что Турция ведет переговоры о роспуске «Хайят Тахрир аш-Шам». В случае, если «дискредитировавшие» себя террористы согласятся отдать власть в Идлибе коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» — так называемой «умеренной оппозиции», которая пользуется покровительством Турции, Анкара сможет вновь поддержать своих подопечных, чего требуют от Эрдогана турецкие избиратели.

«Эрдоган может влиять только на определенную часть группировок. На те, которые связаны с «Хайят Тахрир аш-Шам», он влиять может лишь очень ограниченно. А если они не выполняют договоренности и обстрелы продолжаются, у России появляется повод указать Турции — смотрите, мы прекратили огонь, но они не прекращают, соответственно, у нас нет выбора и мы продолжаем наступать. Если бы они выполняли команды Турции, то могли бы зализать раны, но поскольку группировки хотят продолжать воевать любой ценой — такое перемирие даже на руку России и Асаду — подрывает позиции Турции», — подытожил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.