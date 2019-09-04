Два бойца ВСУ получили ранения при подрыве грузовика на украинской мине в Донбассе

Луганск, 4 сентября. Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения при подрыве грузовика «Урал» на украинской мине в Донбассе. Инцидент произошел в районе Троицкого, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Он отметил, что командиры соединений ВСУ продолжают отдавать приказы на хаотичное минирование, несмотря на угрозу как для жизни мирного населения, так и для своих военнослужащих. Как подчеркнул Филипоненко, при установке мин украинские силовики не составляют подробные карты минных полей и не устанавливают знаки минной опасности.

«Данные действия украинских оккупантов приводят к трагическим последствиям в первую очередь для самих боевиков», — заявил офицер пресс-службы.

По его словам, подорвавшийся «Урал» принадлежит 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, прибывшей на смену 30-й отдельной механизированной бригаде. Именно последняя и установила мину, на которой вечером 3 сентября подорвался украинский грузовик.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться Киеву и провозгласили в Донбассе две народные республики — ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международной арене, в частности, в ходе переговоров в Минске. Несмотря на достигнутые соглашения, украинские военные продолжают обстреливать самопровозглашенные республики.

Так, ранее ВСУ открыли огонь по селу Григоровка на юге ДНР. В результате погибли три военных Донецкой Народной Республики, еще пять человек получили ранения, пишет НСН. Кроме того, 1 сентября под огонь украинских силовиков попали сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», передает телеканал «360».