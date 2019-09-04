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Онлайн-марафон «Ночь выборов» пройдет 8 сентября в Москве и Петербурге

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Онлайн-марафон «Ночь выборов» пройдет 8 сентября в Москве и Петербурге

Москва, 4 сентября. Онлайн-марафон «Ночь выборов», в рамках которого планируется обсудить итоги единого дня голосования и организовать наблюдение за подсчетом голосов, состоится в 8 сентября в Москве и Петербурге.

«Особенностью «Ночи выборов» этого года станет концентрация на обсуждении итогов единого дня голосования. Онлайн-марафон будет проходить под лозунгом «Только для своих», — говорится на сайте проекта.

Принять участие в «Ночи выборов» приглашаются журналисты, блогеры, наблюдатели, сотрудники избирательных комиссий, общественники, члены парламентских и непарламентских партий, депутаты и кандидаты в депутаты. В Москве мероприятие стартует в 18.00 в доме 6 (строение 3) по Берсеневской («Красный октябрь»). В Петербурге — в 18.00 в доме 3 на Красногвардейской площади.

Онлайн-марафон «Ночь выборов» проводится уже в четвертый раз. В сентябре прошлого года марафон был занесен в Книгу рекордов России как самая просматриваемая онлайн-трансляция.

Напомним, что 8 сентября пройдут местные парламентские выборы в Москве и еще 12 регионах. Кроме того, в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав субъектов федерации в 13 регионах.   

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Источник: Ночь выборов
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