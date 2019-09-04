В ЛНР отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Луганск, 4 сентября. Митинг-реквием, посвященный 76-ой годовщине освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков, состоялся в центре Луганска у Пилона Славы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне пришли представители власти, молодежь и жители города.

«Высокую цену заплатил наш народ за освобождение Луганщины. Более 120 тысяч погибло в тех кровопролитных боях. Это стало настоящим подвигом советского народа. Именно наши ветераны, наши воины показали пример настоящего мужества, отваги и любви к своей родине», — отметил первый заместитель председателя Народного Совета Луганской Народной Республики Дмитрий Хорошилов, обращаясь к собравшимся на площади.

Он подчеркнул, что жители Донбасса никому не позволят переписывать историю народа, победившего в кровопролитной войне.

«Сегодня с уверенностью могу сказать, что мы никогда и никому не позволим переписывать нашу историю, потому что в наших жилах течет кровь победителей», — подчеркнул Хорошилов.

Заместитель председателя правительства ЛНР Наталья Тихонская отметила, что неспроста первый урок во всех школах республики носит название «Урок мира», потому что «мир – это самая святая ценность в нашей жизни: жизнь и мир».

«Для меня, наверное, как и для всех вас, 1941–1945 годы и 2014 год связаны неразрывной нитью. Именно подвиг наших предков придал силы нашим воинам в защите Луганщины в 2014 году. Давайте каждый день мысленно, шепотом благодарить наших дедов, отцов и говорить спасибо всем тем, кто в 2014 году отстоял и продолжает отстаивать нашу родину», — сказала она.

Глава администрации Луганска Манолис Пилавов отметил, что среди памятных дат сентября годовщина освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков занимает особое место.

«76 лет назад благодаря героизму и мужеству советского народа, братской взаимопомощи и несгибаемой воле к победе наш край был полностью освобожден от «коричневой чумы». Тяжелые военные годы заставили подняться на борьбу с захватчиком всех жителей шахтерского края от мала до велика», — рассказал он.

В ходе мероприятия в память об освободителях Луганщины военнослужащие роты почетного караула Народной милиции ЛНР возложили гирлянду к Пилону Славы. Собравшиеся почтили минутой молчания память павших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили живые цветы к мемориалу.