Прокурорская проверка по запросу ФАН стала причиной бегства Гудкова из России в Болгарию

Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратурам города Москвы и Московской области проверить деятельность Дмитрия Гудкова и его родственников Геннадия и Марии по факту расследования Федерального агентства новостей. Расследование выявило, что семья «оппозиционера» зарабатывает на жизнь рэкетом, налоговыми махинациями и крышеванием жилищно-коммунальных компаний. О соответствующем поручении ГП уведомила ФАН.

«Проверьте изложенные доводы в части компетенции, при наличии оснований примите меры прокурорского реагирования», — говорится в поручении (копия документа находится в распоряжении редакции ФАН).

Отдел расследований ФАН выяснил, что Гудков-старший является известным в Подмосковье «решалой»: без ведома отца российского «оппозиционера» невозможно получить подряд на работы по ЖКХ. При этом Гудков требует «откаты» примерно в 40% от суммы контракта. Мать Гудкова также активно добывает деньги для семьи, и все теми же нелегальными способами: возглавляемая Марией Петровной компания «Вариант» регулярно выигрывает один и тот же тендер.

Целая сеть «друзей» и номиналов позволяет семье Гудковых укрывать миллиарды, заработанные преступным путем, среди бесконечного количества мелких организаций и фирм. Однако это не мешает Гудкову-младшему выступать на митингах и обвинять чиновников в коррупции.

Редакция ФАН 5 августа направила в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой рассматривать проведенное расследование в качестве сообщения о преступлении и провести проверку на наличие нарушения Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что Гудкова освободили из спецприемника, где он отбывал наказание за организацию незаконных акций так называемой «оппозиции». Сразу после освобождения он позабыл о своих претензиях на депутатское кресло в Мосгордуме и сбежал в Болгарию. Очевидно, что спешный побег Гудкова в Европу сразу после освобождения вызван разоблачением «семейной мафии» и прокурорской проверкой. Бегство Гудкова лишь в очередной раз доказывает достоверность выводов о причастности семьи Гудковых к незаконным махинациям.

Напомним, Гудков претендовал на место в Мосгордуме, в ходе подписной кампании он решил сфальсифицировать подписи избирателей. Однако помощники Гудкова сдали его полиции и рассказали о махинациях и творящемся беззаконии. В итоге Гудков получил отказ в регистрации кандидатом из-за 18,4% недействительных подписей.

Гудков не согласился с решением МГИК отказать ему в регистрации на выборы из-за поддельных подписей. Гудков, а также другие протеже Алексея Навального, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас, которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями, решили выразить свое недовольство на незаконных митингах в Москве.