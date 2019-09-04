Президент Украины отказался подписать закон о химической кастрации педофилов

Киев, 4 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними, сообщается на сайте Верховной рады.

Депутаты Рады в июле приняли закон о химической кастрации педофилов. Такое решение поддержали 247 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

На сайте парламента отмечается, что в среду закон возвращен с предложением главы государства, сообщил телеканал «360».

«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в сообщении.

Какие именно предложения внес Зеленский — неизвестно, поскольку документы еще не обнародованы.

Законопроект предлагает использование химической кастрации в случае изнасилования лица, не достигшего 14 лет, и создание открытого реестра насильников. Однако ее не будут применять к преступникам в возрасте до 18 лет и после 65, отметил «Взгляд.ру». Также предлагается усилить уголовную ответственность за изнасилование несовершеннолетних.