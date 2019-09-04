Сирия новости 4 сентября 16.30: нападение на САА в Даръа, боевики «Фронта освобождения» ликвидированы в Идлибе

Сирия, 4 сентября. Группа военнослужащих подорвались на бомбе, установленной у их лагеря в Даръа. Три боевика «Фронта национального освобождения» были ликвидированы в Идлибе отрядом САА. В Дейр-эз-Зоре обезврежена «спящая ячейка» ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подорвались на бомбе, заложенной у лагеря Зайзун в Даръа, в Идлибе ликвидировали трех боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир».

«Исламское государство1»: лишилось нескольких боевиков на востоке Дейр-эз-Зора, которые были обезврежены в ходе рейда SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разогнали протестную акцию жителей в поселке на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): по неподтвержденным данным похитили десять человек на севере Алеппо, включая семь женщин.

Курды: провели в Дейр-эз-Зоре рейд совместно с бойцами международной коалиции и задержали несколько боевиков ИГИЛ.

ВС Турции: провели разведывательный полет в районе кантона Африн в Алеппо для сбора данных о позициях курдских радикалов YPG.

Международная коалиция: совместно с курдскими отрядами провела рейд на востоке Дейр-эз-Зора, задержав несколько человек, подозреваемых в связи с ИГИЛ.

Провинция Алеппо

Неопознанные разведывательные самолеты были замечены над районом Шахба и деревнями Шерава и Шаро, входящих кантон Африн, о чем сообщает новостной портал ANHA. Недавно в воздушном пространстве были замечены самолеты-разведчики Турции перед тем, как по позициям курдских радикалов «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Шераве ударили боевики «Сирийской свободной армии» (ССА). Вероятно, разведданные о местоположении укреплений курдов, которые удастся собрать турецким самолетам, будут переданы ССА, которая выполняет вместо турков «грязную работу».

В оккупированном городе Африн протурецкие боевики также похитили 10 граждан, в том числе 7 женщин, о чем также сообщил портал ANHA. Боевики вывезли в неизвестном направлении жителей деревни Дейр-Савана и Шаро.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряд курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) провел рейд в городе Дибан на востоке провинции, как передает новостной Twitter-канал Deir Ezzor 24. В ходе рейда в городе были задержаны члены небольшой «спящей ячейки» «Исламского государства», которая скрывалась среди местного населения. Еще два боевика ИГИЛ были задержаны в окрестностях деревни Аль-Хармушия, о чем также сообщил источник. Бойцам SDF помогли их обнаружить местные жители. При проведении рейда курдских боевиков сопровождали также пикапы военнослужащих международной коалиции во главе с США, которые расширили свое военное присутствие в Дейр-эз-Зоре, особенно в районах нефтяных месторождений, которые представляют для США наибольший интерес.

Провинция Даръа

Один офицер и четверо солдат Сирийской арабской армии (САА) были ранены после срабатывания взрывного устройства на въезде в лагерь в поселке Зайзун в западной части провинции Даръа. Раненые доставлены в больницы Даръа и Дамаска, о чем сообщает источник в сети Facebook Ali Sarem. Ответственность за установку бомбы пока не взяла на себя ни одна их группировок. Напомним, до июля прошлого года данные территории находились в оккупации террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Летом 2018 года их и боевиков ИГИЛ сирийские военнослужащие выбили из провинции в ходе операции «Базальт». Позднее в ходе дипломатических переговоров о перемирии с Дамаском, оставшихся боевиков менее радикальных групп депортировали из Даръа в Идлиб. Но с середины лета начались нападения на бывших членов «Южного фронта» (фракция «Сирийской свободной армии») и высокопоставленных офицеров САА. Так вчера боевики ИГИЛ устроили засаду на дороге для конвоя САА близ города Изра. По всей видимости непримиримые исламисты намерены продолжить диверсии и идти вразрез заключенному в провинции перемирию.

Провинция Идлиб

По данным источника новостей в сети Twitter Breizhman 1983, в ходе столкновения у поселка Иджаз по крайней мере три боевика «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения») были убиты и еще двое получили ранения в ходе сражения. Ранее боевики заявляли, что ими было атаковано подразделение сирийской армии и якобы убиты несколько военнослужащих.

В поселке Айн-Джахра боевики «Тахрир аш-Шам» подавили при помощи оружия еще одну акцию протеста местного населения. Жители вышли на улицы, скандируя лозунги против лидера «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани, как передал Twitter-канал SMM Syria. Похожие протесты прошил в городе Серакиб и Маарет ан-Нуман днем ранее, и были подавлены боевиками аналогичным образом.

1 Организация запрещена на территории РФ.